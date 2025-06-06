習近平通話川普 陸官媒列「10細節」不尋常：點名台灣具現實針對性

大陸國家主席習近平昨晚和美國總統川普通話，據中方發布，習近平要求美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。有大陸官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今晨發文，列出川習通話十個不尋常的細節，表示提到台灣問題、台獨，「極具現實針對性」。

牛彈琴今晨以「這次全世界矚目的電話，10個很不尋常的細節」為題，發文評論此次的川習通話，表示毫無疑問，這是最近一段時間最重要的一個電話，也是川普期待了很久的一個電話。

文章首先表示，此次通話，有兩個意料之中，一是中美元首肯定會有互動，不排除通電話或視訊，二是考慮到川普最近的種種表態，也考慮到中方一貫的外交風格，這次互動肯定在最關鍵的時刻，討論最重要的事情。

牛彈琴列出十個關鍵字，或者可以稱之為十個「細節」，包括中方通稿提出「應約」這個外交術語，表示川普主動發起，中方積極配合，和「兩個尤」，「尤其要排除各種干擾甚至破壞，這尤其重要」，兩人都提到「日內瓦」代表先前達成的共識，跟中方強調是有「原則」的，跟面對中方提到信用問題，川普說，美方願和中方共同努力「落實」協議。

至於細節六，牛彈琴文章特別點名「台灣問題」，表示中美領導人交往，「每次都必談台灣問題，這是中國核心利益的核心利益」。

文章稱，習近平告訴川普，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，「這也是極具現實針對性的」。

其他細節還包括，中方通稿稱，川普說他「十分尊重」中國領導人，「歡迎中國留學生」，「盡快新一輪會談」，和中方歡迎「川普訪華」等。

文章提到，今年1月川普就職前，也就是兩人上一個電話中，川普就表態，希望繼續保持對話溝通，期待盡快與習近平見面等。牛彈琴直指，「這4個月，美國發生了很多事情，中美關係也發生了很大變化，現在川普訪華，終於提上議程了。」