美中貿易戰緩解？川習通話關鍵90分鐘 陸學者解讀三訊息

美國與大陸領導人5日晚間通話，這也是川普就任後的首度，而大陸學者認為，這次雙方領導人通話很重要的是要進一步使得雙方相關的貿易經濟的政策團隊要儘快啟動、加強高水平的對話，使得貿易戰和關稅戰告一段落。

這是今年1月17日後，北京官方首度證實兩人通話，也是近期一系列雙方往來中的最高層級互動，通話涉及關稅戰、日內瓦會談、互訪、台灣、各領域交流合作等議題。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向本報表示，這次通話的一個非常重要的時間節點，是中美進一步關稅、貿易戰的磋商，美國最近對中國大陸有一系列的抱怨，所以現在來看，很重要的就是雙方領導人通話要進一步使得雙方相關的貿易經濟的政策團隊要儘快啟動，加強高水平的對話，使得貿易戰和關稅戰告一段落，這對川普來說也很重要。另外一方面就是川普第二任期，中美關係到底應該如何既競爭又能夠合作，既有衝突又能夠有管控。

而這次通話對於日內瓦會談後續的推動有沒有比較大的作用？朱鋒表示肯定，也強調，現在雙方不是簡單的隔空喊話，也不是簡單的相互指責，有問題還是要擺到桌面上來進行認真細緻建設性的溝通交流和對話，使雙方的對話妥協的進程能夠得到啟動。

至於如何看雙方互相邀請訪問，朱鋒認為，「互邀還是挺重要的」，因為雙方不管現在存在什麼樣的爭議、衝突、競爭，但是中美同樣還是需要合作穩定和發展，所以如能夠實現互訪，對於中美關係的管控還是會發揮很重要作用。

而針對台灣議題，大陸方面的通稿有提到習近平表示「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，如何看待大陸方面這一次表態的含義？釋出的訊號是大陸方面也不想戰爭，還是希望美國不要要介入可能的台海衝突？

朱鋒對此表示，大陸領導人在台灣問題上傳遞的信號是非常明確的，中國大陸的台灣政策到底未來怎麼設計和規劃，在很大程度上取決於，第一，台獨勢力不能玩火。第二，美國不能繼續過度地操弄所謂台灣籌碼、想要搞亂中國大陸，就此，中國大陸在台灣問題上到底未來政策選擇是什麼，取決於中美台三方的互動。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則向本報指出，昨天中美兩國元首突然通話90分鐘，據川普稱幾乎完全集中於經貿領域，相約（新華社報導語）「雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談」。

他提到，鑒於兩國僅在經貿方面的對立就激烈、深刻、廣泛和複雜，加上還有同樣的地緣政治等競鬥，因而很難預言能達成重大和經久的緩解。

對於雙方的訪問議題，時殷弘還強調，假如沒有重大緩解，那麼互訪也不是全無可能，但可能性小於拜登執政期間，而且互訪本身不會造就重大緩解。但他也認為，「假如有重大的緩解，那就很可能導致互訪，但這緩解很難經久」。