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瓜地馬拉火山噴發濃煙灰燼 逾500人緊急撤離

中央社／ 瓜地馬拉埃斯昆特拉5日綜合外電報導
中美洲地區最活躍火山「火峰」（Fuego）。 美聯社
中美洲地區最活躍火山「火峰」（Fuego）。 美聯社

瓜地馬拉當局今天表示，中美洲地區最活躍火山「火峰」（Fuego）噴發氣體和火山灰後，已緊急撤離逾500人。

火峰火山附近社區的居民今天紛紛移往避難場所。這座火山距離瓜國首都瓜地馬拉市（Guatemala City）約35公里。

25歲居民培瑞斯（Celsa Perez）向法新社表示：「與其之後為所有罹難村民哀悼，我們寧可離開。」

瓜地馬拉緊急事務處理署（Conred）通報，瓜國政府暫停學校活動，並封閉連接瓜國南部與聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產安地卡（Antigua）古城的道路。

火峰火山近年曾數度噴發，並引發大規模撤離行動，包括今年3月也曾出現類似情形。

2018年火峰火山噴發時，岩漿沿著山壁滾滾而下，重挫聖米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人喪命，另有為數相當的民眾失聯。

瓜地馬拉 文組 世界遺產

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