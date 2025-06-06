哈瑪斯：準備好就加薩停火進行新一輪談判

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）今天表示，已準備好就加薩永久停火，與以色列進行新一輪談判。

法新社報導，哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）在慶祝穆斯林宰牲節（Eid al-Adha）開始的電視講話中表示：「我們重申，我們準備好進行新一輪認真的談判，目標是達成永久停火協議。」

哈雅還說，他正與戰爭協調員接觸，重新逐一審視哈瑪斯當前的主要目標。

上月底，歷經由卡達、埃及和美國斡旋的談判之後，以色列和哈瑪斯似乎就快達成協議。