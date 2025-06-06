陸嚴管稀土 鈴木主力車停產

因應關稅戰，大陸四月起限制鏑、鋱等稀土金屬出口，為強化管制，路透援引消息人士稱，大陸已對稀土磁鐵行業引入了跟蹤系統，並在上周生效，將要求生產商在線上提交包括交易量和客戶名稱在內的額外訊息。

知情人士透露，大陸於去年六月，公布建立稀土產品資訊追蹤系統的高層規畫，但直到上周才再次提及，這項額外增加的審查表明，大陸對稀土以及相關磁體的出口管制可能成為長期政策，而大陸在這些領域的生產方面幾乎處於全球壟斷地位。

據日本放送協會（ＮＨＫ）報導，受陸加強管制稀土出口影響，日本鈴木汽車公司（Suzuki）的小型車暫時停產。這是日本汽車公司因中國的稀土禁令導致汽車暫時停產的首例。報導稱，因生產所需的零件短缺，五月廿六日起，鈴木位於靜岡縣相良的工廠除部分車種外，主力的小型車「Swift」生產暫停。

綜合外媒、觀察者網報導，美國和歐洲等一直希望大陸取消出口管制。有分析稱，北京當局的長期目標，是追蹤整個稀土生產鏈，以強化對行業的管控，同時打擊走私、非法開採和逃稅等違法行為。

回顧今年四月，美國總統川普對全世界祭出「對等關稅」後，陸方陸續推出反制措施，除了加徵關稅回應，也對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制，要求企業出口含相關稀土金屬的磁鐵必須申請許可等。

面對有日本、歐洲企業因大陸稀土出口許可批准程序過緩而停產，大陸商務部發言人何咏前昨重申，稀土具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行作法。政府依法依規對兩用物項相關出口許可進行審查。