美鋼鋁重稅 陸轟擾亂供應鏈

美國總統川普日前簽署公告新措施，四日起鋼鋁關稅將加倍增至百分之五十。大陸商務部發言人何咏前昨表示，二三二關稅是典型的單邊主義和保護主義行徑，早已被世貿組織爭端解決機制裁定違反世貿規則。

她指出，美方此舉不僅損人害己，無助於維護產業安全，還將嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，敦促美方停止泛化和濫用國家安全概念。

有關美國證交會近期就收緊在美國上市的外國公司監管規定向公眾徵求意見，稱許多大陸公司透過減少定期向投資人披露訊息而受益，大陸外交部發言人林劍昨天在例行記者會回應，美方應恪守公平競爭的市場原則，停止將經貿問題政治化，為包括大陸企業在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。他說，中方將採取必要手段，堅決維護大陸企業的正當合法權益。

針對川普四日宣布，暫停赴哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境，初步期限為六個月。林劍說，「中方一貫反對將教育合作政治化，美方有關作法只會損害美國形象和國際信譽」。他強調，中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。