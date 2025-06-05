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通話還沒結束！川普第二任期首次熱線習近平 白宮尚未發聲

川習通電話了！美股瞬間大漲逾百點 台指期夜盤急衝如旱地拔蔥

美中熱線！央視證實：習近平今晚已與川普通話了

川普第二任期首次 與習近平通話進行中

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5日通話，是川普第二任上台以來首次。法新社
大陸國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5日通話，是川普第二任上台以來首次。法新社

儘管美國和中國大陸間的貿易戰未歇，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5日上午通電話。白宮和中國駐美國大使館未立即對此置評。

NBC新聞說，這是川普第二任期首次與習近平通話。

中國官方媒體稱，這通通話是應白宮要求進行的。其他資訊尚未公開。中國外交部今早表示，截至美國東部時間上午9點，通話仍在進行中。

川普4日在自創社群媒體真實社群寫道，「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他很強硬，要跟他達成協議極為困難！」

華府上周指控中國未履行批准稀土出口許可的承諾，使汽車業等美國部分產業面臨停擺。中國本周也指控，美國嚴重違反美、中5月在瑞士日內瓦達成的90天貿易休戰協議。

習近平 美國 白宮 川普

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