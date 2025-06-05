川普第二任期首次 與習近平通話進行中

儘管美國和中國大陸間的貿易戰未歇，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5日上午通電話。白宮和中國駐美國大使館未立即對此置評。

NBC新聞說，這是川普第二任期首次與習近平通話。

中國官方媒體稱，這通通話是應白宮要求進行的。其他資訊尚未公開。中國外交部今早表示，截至美國東部時間上午9點，通話仍在進行中。

川普4日在自創社群媒體真實社群寫道，「我喜歡中國的習主席，我一直都喜歡他，未來也會如此，但他很強硬，要跟他達成協議極為困難！」

華府上周指控中國未履行批准稀土出口許可的承諾，使汽車業等美國部分產業面臨停擺。中國本周也指控，美國嚴重違反美、中5月在瑞士日內瓦達成的90天貿易休戰協議。