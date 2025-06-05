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加深雙方軍事關係？克宮發聲：願助伊朗解決核僵局

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
克宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）。圖／路透社
克宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）。圖／路透社

俄羅斯克里姆林宮今天表示，俄國總統普亭（Vladimir Putin）已準備「協助解決」伊朗與美國在德黑蘭核計畫問題上的僵局。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）對記者說：「我們與德黑蘭享有密切的夥伴關係，普亭總統說，他願意利用這層關係來協助解決伊朗核問題。」

兩國領導人昨天通話後，美國總統川普表示，普亭提出俄國有意「參與」有關德黑蘭核計畫的談判。與此同時，川普指控伊朗「拖拖拉拉」，遲遲未對美方的提案作出回應。

自今年4月以來，華府與德黑蘭已舉行5輪會談，試圖敲定一項新協議，以取代川普在2018年第一任期執政期間退出的核協議。

川普2日表示，他的政府不允許「任何形式」的鈾濃縮活動；儘管德黑蘭堅稱根據「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty），伊朗有此權利。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天稍早表示，華府的提案損害德黑蘭的國家利益。

隨著莫斯科當局對烏克蘭發動軍事行動，俄羅斯與伊朗已加深了軍事關係。

克里姆林宮本週稍早說，德黑蘭有權發展出於「和平」目的的核計畫。

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