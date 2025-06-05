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川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

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川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
央視5日晚間報導，大陸國家副主席韓正5日在北京會見中美高級別二軌對話美方代表團。（圖／截自央視新聞畫面）
央視5日晚間報導，大陸國家副主席韓正5日在北京會見中美高級別二軌對話美方代表團。（圖／截自央視新聞畫面）

在中美當前因是否落實日內瓦經貿會談共識爭論不休，以及外界關注本周中美領導人是否通話之際，央視5日晚間報導，大陸國家副主席韓正5日在北京會見中美高級別二軌對話美方代表團。韓正形容當前中美關係處於「關鍵歷史節點」，美方則表示，雙方應加強貿易、投資等領域對話合作。

這是美國總統川普今年1月上台，中美陷入貿易戰使兩國關係緊張加劇後，首次有中美高級別二軌對話美方代表團訪問大陸。

據央視報導，韓正表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。他指出，當前，中美關係處於關鍵歷史節點。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。

韓正說，希望中美高級別二軌對話能不斷匯聚兩國有識之士的真知灼見，增進美國各界對中國的瞭解和理解，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

據報導，美方表示，美中高級別二軌對話有助於雙方更好理解對方，為兩國關係發展提供更多有益思路。中國經濟發展令人欽佩，雙方應加強貿易、投資等領域對話合作。

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