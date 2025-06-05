菲美南海聯合演習 提升協同作戰能力

菲律賓武裝部隊今天表示，菲律賓和美國軍方第7度在南海進行聯合巡航，以增強雙方的協同作戰能力。

路透社報導，這項演習昨天在菲律賓西明多羅省（Occidental Mindoro）和三描禮士省（Zambales）外海舉行，避開了有爭議的區域，演習內容包括近岸聯合行動和火力支援。

菲律賓武裝部隊在聲明中指出：「這次海事合作活動（MCA）符合國際法，展現了兩國深化合作、提升協同作戰能力（interoperability）的決心。」

這項聯合巡航行動還展示了上個月正式服役、118公尺長的菲律賓海軍飛彈巡防艦米格爾．馬爾瓦號（Miguel Malvar）。該艦是菲律賓軍事現代化計畫下，向韓國現代重工（Hyundai Heavy Industries）訂購的兩艘巡邏艦之一。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）戰略轉向親近華府，菲美條約盟友在他任內軍事互動大幅增加，以因應中國在南海的存在與日俱增。