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拍總統辦公室離職Vlog 尹錫悅政府職員惹議

中央社／ 首爾5日專電
一名在尹錫悅政府任內的總統辦公室工作的20多歲女性員工A某，被發現4日在YouTube上傳題為「公司消失D-Day。最後的上班路與搬家，以及之後」的離職倒數影片。（路透）
一名在尹錫悅政府任內的總統辦公室工作的20多歲女性員工A某，被發現4日在YouTube上傳題為「公司消失D-Day。最後的上班路與搬家，以及之後」的離職倒數影片。（路透）

韓國新任總統李在明4日甫上任，就面臨總統辦公室職員全被前政府遣散的荒唐狀況，韓國媒體也發現一名曾在前政府總統辦公室秘書室工作的20多歲職員，透過YouTube發布Vlog影片倒數「公司消失」的日子，引發輿論批評。

李在明4日正式就職，在總統辦公室重新搬回青瓦台之前，將暫時在被彈劾下台的前總統尹錫悅留下的龍山辦公室辦公，卻發現多數員工都已在前政府的人事調動下離開，令他不滿表示「這裡像墳墓一樣，什麼都沒有，連提供文具的職員都沒有，電腦、印表機都沒有，實在荒唐。」

據新任總統辦公室發言人姜由楨今天上午的簡報，先前在總統辦公室工作的大部分員工都已回歸崗位，只有少部分人因個人因素無法回來工作。

同時，一名在尹錫悅政府任內的總統辦公室工作的20多歲女性員工A某，被發現4日在YouTube上傳題為「公司消失D-Day。最後的上班路與搬家，以及之後」的離職倒數影片；她從4月起就陸續上傳倒數離職的相關影片，甚至拍攝了總統辦公室建築及員工證等。引發爭議後，相關影片都已轉為不公開。

據韓媒東亞日報報導，A某在影片中拍攝了來往總統辦公室的通勤過程、公司聚餐、離職準備等日常生活畫面，她在4月24日上傳的影片中表示因為公司將要消失，距離離職只剩下40天，還表示公司原本好像要讓她晉升，但現在都成為泡影等等內容。

對於她的影片，有網友留言表示，「總統辦公室不是一般的公司，上傳離職vlog並不適當。」因公務員不得出席政治相關集會，她在3月1日上傳的反對彈劾尹錫悅的集會現場畫面也受到批評，認為她有失公務員資格，並質疑她上傳影片是否得到許可。

根據韓國人事革新處規定，公務員進行個人廣播媒體活動時，應取得所屬機關主管許可，以YouTube為例，頻道訂閱人數在1000人以上，一年內累積點閱時長在4000小時以上等滿足收益條件的狀況，必須得到單位的兼職許可。

龍山辦公室 離職 影片 尹錫悅 南韓 上傳

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