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印度班加羅爾板球隊冠軍慶典成悲劇 球迷踩踏11死

中央社／ 班加羅爾4日綜合外電報導
印度南部城市班加羅爾（Bengaluru）板球隊擊敗對手奪得冠軍，大批球迷今天歡慶地主隊勝利卻發生踩踏事件，造成11人死亡、47人受傷。歐新社
印度南部城市班加羅爾（Bengaluru）板球隊擊敗對手奪得冠軍，大批球迷今天歡慶地主隊勝利卻發生踩踏事件，造成11人死亡、47人受傷。歐新社

印度南部城市班加羅爾（Bengaluru）板球隊擊敗對手奪得冠軍，大批球迷今天歡慶地主隊勝利卻發生踩踏事件，造成11人死亡、47人受傷。

法新社報導，皇家挑戰者班加羅爾隊（RoyalChallengers Bengaluru）昨晚在印度板球超級聯賽（Indian Premier League, IPL）決賽打敗旁遮普國王隊（Punjab Kings）後，球迷興奮地慶祝，並歡迎球員凱旋歸來。

這場活動體育館聚集大批人潮，但後來爆發踩踏事故以悲劇收場。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這起事件「真令人心碎」。

印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞（Siddaramaiah）表示，事故造成11人死亡，大多是年輕人，另有47人受傷。

班加羅爾1間醫院在事故發後湧進大量傷患。1名不具名的女性告訴法新社，她當時被一大群人踩到，後來被扛上輪椅。她回憶說「我當時無法呼吸，失去了意識」。

席達拉邁亞告訴媒體，「事前無人能料到出現那麼多民眾」，還說，當時已派出城市所有警力因應。

席達拉邁亞指出：「這座體育館僅能容納3萬5000人，但是後來多達20萬到30萬民眾湧入」。

他指出，由於預料人潮無法控制，原定封王遊行已被取消。

席達拉邁亞下令調查這起事件，表示「這樁悲劇的傷痛已經掩蓋過勝利的喜悅」。

根據警方通報，皇家挑戰者班加羅爾隊球迷在慶祝皇家挑戰者隊贏得印度超級聯賽冠軍的慶祝活動中衝破大門和路障，引發踩踏事件，造成至少8人死亡，數十人受傷。歐新社
根據警方通報，皇家挑戰者班加羅爾隊球迷在慶祝皇家挑戰者隊贏得印度超級聯賽冠軍的慶祝活動中衝破大門和路障，引發踩踏事件，造成至少8人死亡，數十人受傷。歐新社

體育館 印度

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