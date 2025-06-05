印度班加羅爾板球隊冠軍慶典成悲劇 球迷踩踏11死
印度南部城市班加羅爾（Bengaluru）板球隊擊敗對手奪得冠軍，大批球迷今天歡慶地主隊勝利卻發生踩踏事件，造成11人死亡、47人受傷。
法新社報導，皇家挑戰者班加羅爾隊（RoyalChallengers Bengaluru）昨晚在印度板球超級聯賽（Indian Premier League, IPL）決賽打敗旁遮普國王隊（Punjab Kings）後，球迷興奮地慶祝，並歡迎球員凱旋歸來。
這場活動體育館聚集大批人潮，但後來爆發踩踏事故以悲劇收場。印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這起事件「真令人心碎」。
印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞（Siddaramaiah）表示，事故造成11人死亡，大多是年輕人，另有47人受傷。
班加羅爾1間醫院在事故發後湧進大量傷患。1名不具名的女性告訴法新社，她當時被一大群人踩到，後來被扛上輪椅。她回憶說「我當時無法呼吸，失去了意識」。
席達拉邁亞告訴媒體，「事前無人能料到出現那麼多民眾」，還說，當時已派出城市所有警力因應。
席達拉邁亞指出：「這座體育館僅能容納3萬5000人，但是後來多達20萬到30萬民眾湧入」。
他指出，由於預料人潮無法控制，原定封王遊行已被取消。
席達拉邁亞下令調查這起事件，表示「這樁悲劇的傷痛已經掩蓋過勝利的喜悅」。
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