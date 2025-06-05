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德國總理莫茲訪美 恐面臨川普震撼教育

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
德國總理莫茲近日將訪問美國總統川普，外媒擔心兩人恐會擦出不少衝突火花。（中央社示意圖）
德國總理莫茲近日將訪問美國總統川普，外媒擔心兩人恐會擦出不少衝突火花。（中央社示意圖）

德國與美國有關稅、國防預算與烏克蘭議題要討論，德國總理莫茲將有高機率與美國總統川普吵架？莫茲五日訪問美國，但由於之前南非總統拉瑪佛沙與烏克蘭總統澤倫斯基到美國訪問時，曾因種族屠殺與俄烏戰爭等議題爭吵，外媒分析，此次莫茲訪問川普也可能會接受到川普的「震撼教育」。

川普常跟訪問者吵架

根據《英國廣播公司》報導，德國新總理莫茲將訪問美國，外界預算關稅、國防預算與俄烏戰爭將會是雙方熱烈討論的議題。由於川普與其盟友對德國國內政治也有舉足輕重影響，多人在德國上次大選期間表態力挺極右派的「另類選擇黨」，因此《英廣》認為，蕭茲與川普的會面恐會有不少火花。

德國之聲》提到，南非總統拉瑪佛沙5月訪問美國時，就曾因川普指控南非對白人進行種族屠殺而與川普吵架；烏克蘭總統澤倫斯基2月訪問美國時，也因為俄烏戰爭的問題與川普、副總統范斯發生口角。不過莫茲的發言團隊表示，莫茲對此次會面有充分準備。

美、德談判議題多

不過由於莫茲剛上任時曾表示，美國對歐洲的命運「漠不關心」，因此美方目前對於莫茲訪問相當低調，且由於川普近日增加進口鋼鋁的關稅，歐盟對此相當不滿，而德國作為歐盟最主要領導的大國，進上近來美、歐的關稅談判進度也陷入僵局，智庫布魯金斯的研究員施特曾繆勒認為，莫茲對川普的影響力恐有限。

莫茲近來也呼籲歐盟對俄羅斯與俄國總統普丁個人擴大制裁，但川普並未公開背書（但之前歐洲國家聲稱，對俄施壓有獲得美國背書），目前德國的國防預算為GDP的2%，也不符合川普的期待，而范斯之前在慕尼黑會議對歐洲國家的「言論自由」多所批評，德國也是目標區。總結來說，此次見面各界大多看衰。

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美國 川普

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