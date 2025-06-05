西歐遭遇70年最大白喉疫情 移民等弱勢團體受影響
今天發表的新研究指出，西歐遭遇70年來最大規模的白喉疫情。自2022年以來，白喉一直影響移民和無家可歸者等弱勢群體。
白喉是一種傳染性極強的細菌感染，可侵襲呼吸道並擴散至全身，引起喉嚨痛、發燒和其他症狀。
世界衛生組織（WHO）表示，對於未接種疫苗的人來說，白喉的致死率約為30%，且對兒童的致死率更高。
新英格蘭醫學期刊（New England Journal ofMedicine）的研究顯示，在2022年，導致白喉的「白喉棒狀桿菌」（Corynebacterium diphtheriae）在幾個歐洲國家，尤其是在新抵達的移民群中，出現異常激增現象。
歐洲疾病預防管制中心（ECDC）在2022年記錄了362例白喉病例。
研究人員表示，針對接觸者的追蹤和篩檢工作有助於控制疫情，但少數感染病例仍在持續出現。
自2022年初以來，歐洲共記錄536個病例，其中3例死亡。
來自10個國家的患者樣本顯示，98%的病例為男性，平均年齡為18歲。幾乎所有患者都是近期移民。
法國公共衛生機構與巴斯德研究所（PasteurInstitute）在聯合聲明中表示：「此次疫情主要影響來自阿富汗和敘利亞的移民，但其感染源並非來自原籍國，而是在遷徙途中或在歐洲國家的住所中感染。」
聲明又說，在不同國家人群中所發現的病毒株，存有基因相似性，這顯示疫情源頭在於「原籍國以外的近期接觸點」。
受疫情影響的具體地區，目前尚不清楚。
但聲明指出，2022年的病毒株與今年在德國發現的病毒株之間存在基因關聯，這顯示「這種細菌仍在西歐悄悄傳播」。
疫苗接種對預防白喉非常有效，研究人員強調大眾免疫接種計畫的重要性。
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