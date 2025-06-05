瓜地馬拉貨櫃藏毒運歐洲 西班牙破獲20年來最大宗

西班牙海關日前在巴塞隆納港查獲20年來最大規模的毒品走私案，而藏毒的貨櫃來自瓜地馬拉，這也是一個月來，第二起瓜國貨櫃運毒被外國查獲的案例。

西班牙「國家報」（El Pais）4日報導，被查獲的可卡因重達1200公斤，分別藏在14個貨櫃中，而貨物標示為來自瓜地馬拉待回收處理的紙板。之所以引起海關起疑加強檢查，是因為西班牙港口大多是運往亞洲或非洲廢棄回收品的中轉地，本身不會進口來自他國的廢棄物，而且一次就進口14個貨櫃的大量回收物品，極為罕見。

此外，貨櫃從碼頭裝卸的過程與正常情況不同，異常緩慢，而之後貨櫃被運往首都馬德里近郊，一處人煙稀少小鎮的倉庫，更引起海關及緝毒探員的注意。

報導指出，販毒集團大費周章，將1200公斤的毒品，分裝成500包，藏在回收紙板內，並將紙板壓縮成塊狀。西班牙海關人員只能一層一層的處理壓縮紙板，將藏於內部不同位置的毒品取出。

不只是西班牙，多明尼加海關5月初也在一個裝有貓砂的貨櫃中，查獲3000包大麻，而貨櫃也是來自瓜地馬拉。這是一個月內第二起從瓜國出發、利用貨櫃運送毒品案件，而且貨櫃出發的瓜國港口，均為「森托馬斯梅港」（Puerto Santo Tomas de Castilla）。

媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，走私毒品案受到瓜國政府高度關注，緝毒部門也與西班牙當局合作，跨國調查毒品是否全由瓜地馬拉運出，或是貨櫃轉運過程中，在他國港口裝載。

至於瓜地馬拉海關也將被點名的「森托馬斯梅港」，和瓜地馬拉的主要港口「給薩港」（PuertoQuetzal），和美方緝毒單位加強合作，嚴格控管。

瓜地馬拉雖然不是毒品生產國，但因為其地理位置，販毒集團經常利用瓜國，作為從南美洲通過空運和海運，向美國轉運毒品的橋梁，現在更被查出利用航運走私毒品到歐洲國家。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）去年1月上任後，便加強與國際緝毒單位合作，打擊毒品走私。

「中美洲報導」（Diario de Centro America）指出，根據官方統計，瓜地馬拉軍警2024年總共緝獲超過18噸的可卡因毒品，估算金額高達2億4000萬美元（約新台幣72億元），相當於瓜地馬拉2025年國防預算的一半。

瓜地馬拉政府雖然對於這個成果感到十分振奮，但面對近年來販毒集團手法不斷翻新，打擊毒品工作也面臨新的挑戰。

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