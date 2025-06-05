快訊

川普政府再槓2名校：限制哈佛外籍生簽證申請、威脅哥大認證資格

陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

南韓新總統李在明：史上最高票但得票率未過半、對立存隱憂

瓜地馬拉貨櫃藏毒運歐洲 西班牙破獲20年來最大宗

中央社／ 地馬拉市4日專電
逮捕示意圖。圖／AI生成
逮捕示意圖。圖／AI生成

西班牙海關日前在巴塞隆納港查獲20年來最大規模的毒品走私案，而藏毒的貨櫃來自瓜地馬拉，這也是一個月來，第二起瓜國貨櫃運毒被外國查獲的案例。

西班牙「國家報」（El Pais）4日報導，被查獲的可卡因重達1200公斤，分別藏在14個貨櫃中，而貨物標示為來自瓜地馬拉待回收處理的紙板。之所以引起海關起疑加強檢查，是因為西班牙港口大多是運往亞洲或非洲廢棄回收品的中轉地，本身不會進口來自他國的廢棄物，而且一次就進口14個貨櫃的大量回收物品，極為罕見。

此外，貨櫃從碼頭裝卸的過程與正常情況不同，異常緩慢，而之後貨櫃被運往首都馬德里近郊，一處人煙稀少小鎮的倉庫，更引起海關及緝毒探員的注意。

報導指出，販毒集團大費周章，將1200公斤的毒品，分裝成500包，藏在回收紙板內，並將紙板壓縮成塊狀。西班牙海關人員只能一層一層的處理壓縮紙板，將藏於內部不同位置的毒品取出。

不只是西班牙，多明尼加海關5月初也在一個裝有貓砂的貨櫃中，查獲3000包大麻，而貨櫃也是來自瓜地馬拉。這是一個月內第二起從瓜國出發、利用貨櫃運送毒品案件，而且貨櫃出發的瓜國港口，均為「森托馬斯梅港」（Puerto Santo Tomas de Castilla）。

媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，走私毒品案受到瓜國政府高度關注，緝毒部門也與西班牙當局合作，跨國調查毒品是否全由瓜地馬拉運出，或是貨櫃轉運過程中，在他國港口裝載。

至於瓜地馬拉海關也將被點名的「森托馬斯梅港」，和瓜地馬拉的主要港口「給薩港」（PuertoQuetzal），和美方緝毒單位加強合作，嚴格控管。

瓜地馬拉雖然不是毒品生產國，但因為其地理位置，販毒集團經常利用瓜國，作為從南美洲通過空運和海運，向美國轉運毒品的橋梁，現在更被查出利用航運走私毒品到歐洲國家。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）去年1月上任後，便加強與國際緝毒單位合作，打擊毒品走私。

「中美洲報導」（Diario de Centro America）指出，根據官方統計，瓜地馬拉軍警2024年總共緝獲超過18噸的可卡因毒品，估算金額高達2億4000萬美元（約新台幣72億元），相當於瓜地馬拉2025年國防預算的一半。

瓜地馬拉政府雖然對於這個成果感到十分振奮，但面對近年來販毒集團手法不斷翻新，打擊毒品工作也面臨新的挑戰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

貨櫃 瓜地馬拉 毒品

延伸閱讀

影／瓜地馬拉總統阿雷瓦洛來訪 盼持續深化兩國友誼

他用交友軟體、手遊邀約「一天性侵2女」 北市警南下逮人…他遭收押

瓜地馬拉總統4日將抵台訪問 聚焦經貿投資合作

通緝犯持風扇拒捕 基警辣椒水制伏搜出毒品送辦

相關新聞

瓜地馬拉貨櫃藏毒運歐洲 西班牙破獲20年來最大宗

西班牙海關日前在巴塞隆納港查獲20年來最大規模的毒品走私案，而藏毒的貨櫃來自瓜地馬拉，這也是一個月來，第二起瓜國貨櫃運毒...

巴西爆發禽流感 與中國、歐盟、墨西哥協商進口限制

巴西農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）今天表示，巴西政府持續與中國、歐盟和墨西哥談判，以減少對巴西禽肉進口限制

ABC-MART找女星當獨董 專家揭日企任命背後的隱藏目的

日本鞋靴專賣連鎖店ABC-MART日前宣布，任命兩名女星為獨立董事，表面配合政府政策推動女性參與決策，實際卻引發不少爭議：是多元共融，還是花瓶作秀？不只ABC-MART，近年多家日本大企業也有類似人事布局。日本企業講師揭露，這樣的策略隱藏其他考量。

中國頻軍演 白宮前國安顧問：在台海創造出新常態

白宮前國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）4日表示，中國近年來在台海頻繁軍演，在台海創造出新的常態；麥馬斯特也...

法義破冰！馬克宏會梅洛尼 喊話「共創強大歐洲」

法國總統馬克宏三日在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達三小時，雙方致力在美歐關係、俄烏戰爭等問題尋求共識，並約定明年初舉...

美國走上對抗衝突路線 梅爾茨會晤川普有哪些棘手話題？

自川普今年1月上任以來，美國在諸多領域走上了同其他國家對抗衝突的路線。因此這次美國之行尤其考驗梅爾茨的政治敏感和技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。