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巴西爆發禽流感 與中國、歐盟、墨西哥協商進口限制

中央社／ 聖保羅4日專電

巴西農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）今天表示，巴西政府持續與中國、歐盟和墨西哥談判，以減少對巴西禽肉進口限制。

5月中旬，巴西南大河州（Rio Grande do Sul）1家大型商業農場發現1例禽流感病例後，這些國家已暫停巴西各地的進口。

法瓦羅在新聞記者會上說，農牧部的戰略是儘快減少中國、歐盟、墨西哥等大買家對巴西禽肉進口的限制，甚至在28天的衛生關鍵期（病毒潛伏期）結束之前放寬限制，讓巴西出口恢復正常。

據法瓦羅稱，目前有21個國家完全限制從巴西購買禽肉，14個國家暫停購買南里奧格蘭德州所產家禽和雞蛋，另有4個國家暫停購買蒙特內格羅市產品。

巴西首例禽流感病例於5月16日在南大河州蒙特內格羅市（Monte Negro）被發現，確認疫情後，農場即被隔離，剩餘的禽類被撲殺。

農牧部今天證實，之前在南大河州安塔戈爾達（Anta Gorda）1個商業農場調查的禽流感病例已被排除。再過14天，如果另1例病例也未能得到確認，巴西可望宣布擺脫禽流感並恢復貿易談判。

雖然如此，農牧部近日也開始在南大河州條頓市（Teutônia）1個商業農場和位於威斯特法利亞市（Westfália）的1家肉類加工場採集雞隻樣本，對另外2例疑似病例進行調查。

此外，巴西利亞聯邦特區政府3日也確認巴西利亞動物園發生一例高致病性禽流感（HPAI）病例，園方在5月28日兩隻鳥類死亡後採集樣本進行檢驗後確認。

自2022年以來，巴西已調查4000多起疑似禽流感病例，包括野生、一般家禽和商業農場養殖的禽類，其中171例確診。（編輯：陳承功）1040605

禽流感 歐盟 巴西

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