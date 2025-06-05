法義破冰！馬克宏會梅洛尼 喊話「共創強大歐洲」

法國總統馬克宏三日在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達三小時，雙方致力在美歐關係、俄烏戰爭等問題尋求共識，並約定明年初舉行雙邊峰會。

中央社報導，此次會談被視為重要「破冰」之舉，因為法義先前在多項議題意見分歧。在美歐關稅爭議方面，梅洛尼與美國總統川普交好，馬克宏則主張歐盟應該採取更自主的立場；在俄烏戰爭議題，馬克宏提議組織「志願者聯盟」，梅洛尼則反對派兵烏克蘭。

義大利總理府在會後發布雙方聯合聲明，強調此次會晤目的是深化歐洲行動的協調，法義共同承諾，建立一個更自主、更強大、更繁榮的歐洲，特別是一個和平、能捍衛自身利益、保護自身公民的歐洲。

聲明指出，法義在幾項領域達成共識，包括促進歐洲競爭力與繁榮、簡化程序、強化公共與私人投資，調整能源政策及全面實施技術中立原則，並創造必要條件，使歐洲企業能夠平等競爭。

聲明指出，這些共識適用於鋼鐵、汽車等面臨轉型的產業，也適用於人工智慧、脫碳再生能源（如核能）及航太等最先進產業，這些產業與法義、歐洲利益關係緊密。

法義另將共同籌備下屆歐盟理事會，在財政框架、移民、改革等領域合作。

聲明指出，法義認為，必須堅定支持烏克蘭、達成公平持久解決方案，這需要歐洲國防領域採取重大變革，增加對歐洲國防工業與科技的投資。

聲明同時指出，雙方會談也觸及其他區域，特別是中東、利比亞問題，並協調兩國在跨大西洋關係及歐盟經貿安全的立場。在此背景下，法義雙方達成共識，決定下次雙邊峰會將於二○二六年初在法國舉行。