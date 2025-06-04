美國走上對抗衝突路線 梅爾茨會晤川普有哪些棘手話題？

（德國之聲中文網）自川普今年1月上任以來，美國在諸多領域走上了同其他國家對抗衝突的路線。因此這次美國之行尤其考驗梅爾茨的政治敏感和技巧。

歐洲安全與北約

數十年來，美國一直被視為歐洲安全的保障。但自川普開啟第二個任期以來，這成了一個未知數。在競選期間川普就曾威脅，只會保護那些在他看來為國防做出足夠投資的盟國 。

梅爾茨可以指出，他的政府支持川普的相關要求，即北約成員國應將國防開支提高至本國GDP的5%。按照北約秘書長呂特的計劃，北約國家未來應將GDP的3.5%直接用於軍備，其餘的1.5%用於與國防相關的基礎設施如橋梁和機場等。這一目標將在三周後在海牙舉行的北約峰會上表決通過。在經過長時間的猶豫之後，白宮已確認川普將出席這一峰會。

支持烏克蘭

川普削減了對烏克蘭的軍事援助。他在競選期間聲稱能在24小時內結束俄烏戰爭，但他所發起的俄烏之間的停火談判目前陷入僵局。梅爾茨可以向川普建議加大對普亭的壓力，並對俄羅斯實施進一步制裁。在美國國會內部，由共和黨參議員格雷漢姆（Lindsey Graham）擬定的新的對俄一攬子制裁計劃得到跨黨派的廣泛支持。但川普至今還在猶豫不絕，因為他不想破壞與普亭的談判。

川普的關稅政策對國際貿易造成了重創。根據德國聯邦統計局的數據，去年美國進口了價值1614億歐元的德國商品，成為德國最重要的出口目的地。

本周三，在川普的授意下，美國鋼鐵和鋁進口關稅翻倍至50%。德國鋼鐵經濟聯合會將此視為「跨大西洋貿易衝突的新升級」，並敦促德國政府提供更有力的支持。

除了關稅爭端之外，有關歐盟對網路平台監管以及人工智慧領域規則的爭議也愈演愈烈。美國以所謂的「審查」為由，威脅對歐盟相關責任人祭出簽證限制。

干涉內政

近幾個月來，美國政府官員就德國和歐洲政治發表的言論引發爭議。在今年2月的慕尼黑安全會議上，美國副總統范斯指責歐洲人「缺乏言論自由」，並批評所謂德國選擇黨（AfD）受到的「不公」對待。在德國聯邦憲法保衛局將AfD列為「右翼極端」組織後，美國國務卿魯比歐稱之為德國的「隱蔽暴政」。

加薩戰爭

迄今為止，美國政府容忍以色列總理內唐亞胡在加薩地帶推行自己的計劃。然而，梅爾茨最近與以色列的行動拉開距離，他日前表示：「平民的境況如此痛苦慘烈，正如最近幾天一再發生的情況所顯示，這已經不能再以打擊哈瑪斯恐怖主義來解釋了。」

學術自由

川普政府針對哈佛等大學等高校的行動，以及宣布暫停向外國學生發放簽證的做法也在德國引發了強烈批評。德國外長瓦德富在華盛頓與記者見面時呼籲繼續保持交流，但他並未與美國國務卿魯比歐討論此事。

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