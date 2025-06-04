民調曝光！多數國家對大陸好感上升 美國聲譽下滑「僅1國例外」

（德國之聲中文網）據美國媒體Axios報導，Morning Consult政治情報負責人麥克曼（Jason McMann）指出，「隨著全球對美國的觀感持續惡化，美國企業在海外開展貿易和投資的機會可能會減少，因為消費者可能會有意避開這些企業所提供的產品與工作機會。」

此次調查涵蓋了包括加拿大、法國、日本、俄羅斯和英國在內的41個國家的成年人。

根據Morning Consult上月獨家提供給Axios的數據，截至5月底，中國的淨支持率為8.8，而美國則為-1.5。作為對比，今年1月，美國的淨支持率曾超過20，而中國則仍處於負值區間。

麥克曼表示：「自2025年1月以來，絕大多數國家對美國的看法出現了同步惡化，而對中國的評價則普遍改善。只有俄羅斯是一個例外，對美國的看法明顯轉好。」

自2020年10月Morning Consult開始追蹤全球對中國的態度以來，中國的淨支持率一直處於負值。然而，自去年美國大選結束後，這一趨勢開始扭轉，逐步進入正值區間。

值得注意的是，中國的聲譽改善主要發生在今年3月以後，尤其是在川普總統宣布「解放日」關稅政策之後，其正面評價顯著上升。

報告指出，「解放日關稅聲明給美國帶來的國際聲譽打擊，已成為這一變化的關鍵轉折點。」

(綜合報導)

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