快訊

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大醫學系撤銷正取資格

三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

法義破冰！馬克宏會晤梅洛尼3小時 聯合聲明「共創強大歐洲」

中央社／ 羅馬4日專電
法國總統馬克宏3日傍晚在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達3小時，雙方致力在美歐關係、俄烏戰爭等問題尋求共識，並約定明年初舉行雙邊峰會。 法新社
法國總統馬克宏3日傍晚在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達3小時，雙方致力在美歐關係、俄烏戰爭等問題尋求共識，並約定明年初舉行雙邊峰會。 法新社

法義領袖同意消弭歧見、重建聯盟關係，共創更強大歐洲。法國總統馬克宏3日傍晚在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達3小時，雙方致力在美歐關係、俄烏戰爭等問題尋求共識，並約定明年初舉行雙邊峰會。

此次會談被視為重要「破冰」之舉，因為法義先前在多項議題意見分歧。在美歐關稅爭議方面，義大利總理梅洛尼（Giorgio Meloni）與美國總統川普交好，馬克宏（Emmanuel Macron）則主張歐盟應該採取更自主的立場；在俄烏戰爭議題，馬克宏提議組織「志願者聯盟」，梅洛尼則反對派兵烏克蘭。

義大利總理府在會後發布雙方聯合聲明，強調此次會晤目的是深化歐洲行動的協調，法義共同承諾，建立一個更自主、更強大、更繁榮的歐洲，特別是一個和平、能捍衛自身利益、保護自身公民的歐洲。

聲明指出，法義在幾項領域達成共識，包括促進歐洲競爭力與繁榮、簡化程序、強化公共與私人投資，調整能源政策及全面實施技術中立原則，並創造必要條件，使歐洲企業能夠平等競爭。

聲明指出，這些共識適用於鋼鐵、汽車等面臨轉型的產業，也適用於人工智慧、脫碳再生能源（如核能）及航太等最先進產業，這些產業與法義、歐洲利益關係緊密。

法義另將共同籌備下屆歐盟理事會，在財政框架、移民、改革等領域合作。

聲明指出，在俄羅斯發動侵略3年多，以及俄烏在伊斯坦堡會談之後，法義認為，堅定支持烏克蘭、達成公平持久解決方案更為必要，這需要歐洲國防領域採取重大變革，增加對歐洲國防工業與科技的投資。

聲明指出，雙方會談也觸及其他區域，特別是中東、利比亞問題，並協調兩國在跨大西洋關係及歐盟經貿安全的立場。在此背景下，法義決定下次雙邊峰會將於2026年初在法國舉行，針對雙方在2023年簽署的「奎里納爾條約」（Trattato del Quirinale），討論眾多具體合作目標，特別是涉及青年領域。

義大利晚郵報（Corriere della sera）報導指出，根據義國總理府釋出訊息，梅洛尼對此次開誠布公討論感到非常滿意。馬克宏向梅洛尼保證，重點不在於採取何種會議形式，而在於致力讓雙方在各項重大問題上達成共識，法國承諾必會讓羅馬「更即時參與意見」。

報導指出，馬克宏也承認梅洛尼與川普的特殊交情可扮演美歐橋梁重要角色，但他希望梅洛尼能在溝通中保持「歐洲形象」。

馬克宏 義大利 美國 法國 歐盟 梅洛尼 俄烏戰爭

延伸閱讀

香格里拉對話 馬克宏：放任俄國奪烏克蘭領土 對台灣構成風險

開玩笑？馬克宏疑遭妻「賞巴掌」 唇語專家解讀兩人對話：廢柴滾開

影／疑被妻子推臉遭俄發言人諷「挨右鉤拳」 馬克宏否認夫妻失和

影／夫妻吵架？馬克宏訪越南疑遭夫人「賞巴掌」 官方曝真相

相關新聞

川普突發文稱喜歡習「但極難與他達成協議」 專家曝美中關鍵分歧點

美國總統川普4日在表示，他一直都喜歡中國大陸國家主席習近平，「但他非常強硬」，實在很難達成協議。

疑不熟月台…63歲台男馬來西亞落軌遭列車撞斃 現場尋獲護照身分曝光

馬來西亞雪蘭莪州的蒲種市中心輕快鐵站，3日傍晚發生一起乘客落軌死亡意外。根據當地警消指出，事發現場有尋獲一本台灣護照，死者是一名63歲的台灣籍張姓男子，來自台灣高雄，他在5月31日入境大馬。

美面臨藥品短缺…陸掌握製藥原料「扼制點」 美依賴性成北京新籌碼

每年有數以千萬計美國民眾使用阿莫西林（amoxicillin）治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是美國最常見處...

法義破冰！馬克宏會晤梅洛尼3小時 聯合聲明「共創強大歐洲」

法義領袖同意消弭歧見、重建聯盟關係，共創更強大歐洲。法國總統馬克宏3日傍晚在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達3小時，雙...

地緣衝突加劇安全風險增 航空業者面臨沉重壓力

航空公司高層指出，衝突地區不斷擴大，為航空公司營運和獲利能力帶來日益沉重的壓力，因為他們必須面對突如其來的飛彈和無人機、...

以軍開火27死…加薩物資分發站周邊禁通行 聯合國痛斥「無法接受」

以色列軍隊在加薩南部一個物資分發中心附近開火，造成27名巴勒斯坦人喪命後，美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。