快訊

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大醫學系撤銷正取資格

三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

美面臨藥品短缺…陸掌握製藥原料「扼制點」 美依賴性成北京新籌碼

中央社／ 香港3日綜合外電報導
每年有數以千萬計美國民眾使用阿莫西林（amoxicillin）治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是美國最常見處方抗生素。 路透社
每年有數以千萬計美國民眾使用阿莫西林（amoxicillin）治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是美國最常見處方抗生素。 路透社

每年有數以千萬計美國民眾使用阿莫西林（amoxicillin）治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是美國最常見處方抗生素

有線電視新聞網（CNN）報導，一般人並不知道，一直長期供應短缺的青黴素類抗生素阿莫西林在美國只有一家藥廠生產，而且8成生產原料掌控在中國手中。

美國總統川普威脅對進口藥品課徵關稅，引發重大疑慮，也使得對美國至關緊要的藥品仰賴海外供應一事成為焦點。

阿莫西林在美國唯一生產商傑克森醫療保健公司（Jackson Healthcare）創辦人和執行長傑克森（RickJackson）告訴CNN：「隨著貿易敵對與日俱增或衝突更曠日持久，如果北京將其供應鏈主導地位武器化，可能破壞我們取得阿莫西林的管道或生產所需材料。」

CNN根據美國人口調查與統計局（Census Bureau）的貿易數據計算後發現，去年美國進口的藥品中，96%氫化可的松（Hydrocortisone，緩解瘙癢膏有效成分）、90%布洛芬（Ibuprofen，常見的非處方止痛藥）、73%乙醯胺酚（acetaminophen，其他止痛藥成分）從中國進口。

由於美國早已面臨多種不可或缺藥品短缺，專家示警，這般依賴性可能在不斷升級貿易戰中成為北京的籌碼。自從川普對舉世第2大經濟體發動貿易攻勢以來，兩國緊張關係已然飆升。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economicand Security Review Commission）委員米勒（LelandMiller）表示，中國在美國藥品供應上掌握的「扼制點」，對美國安全會產生不利影響。

他說：「擁有這種影響力，無論他們是否扣下扳機，都會導致我們改變多項政策立場，這並不好。」

關稅 美國 抗生素 川普 北京 CNN

延伸閱讀

美國務卿六四聲明 北京「嚴正交涉」：惡意歪曲歷史

美國傳攻擊猶太人事件 基督教領袖譴責

魯比歐：美國外交政策應以國家利益至上

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

相關新聞

川普突發文稱喜歡習「但極難與他達成協議」 專家曝美中關鍵分歧點

美國總統川普4日在表示，他一直都喜歡中國大陸國家主席習近平，「但他非常強硬」，實在很難達成協議。

疑不熟月台…63歲台男馬來西亞落軌遭列車撞斃 現場尋獲護照身分曝光

馬來西亞雪蘭莪州的蒲種市中心輕快鐵站，3日傍晚發生一起乘客落軌死亡意外。根據當地警消指出，事發現場有尋獲一本台灣護照，死者是一名63歲的台灣籍張姓男子，來自台灣高雄，他在5月31日入境大馬。

美面臨藥品短缺…陸掌握製藥原料「扼制點」 美依賴性成北京新籌碼

每年有數以千萬計美國民眾使用阿莫西林（amoxicillin）治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是美國最常見處...

法義破冰！馬克宏會晤梅洛尼3小時 聯合聲明「共創強大歐洲」

法義領袖同意消弭歧見、重建聯盟關係，共創更強大歐洲。法國總統馬克宏3日傍晚在羅馬會晤義大利總理梅洛尼，會談長達3小時，雙...

地緣衝突加劇安全風險增 航空業者面臨沉重壓力

航空公司高層指出，衝突地區不斷擴大，為航空公司營運和獲利能力帶來日益沉重的壓力，因為他們必須面對突如其來的飛彈和無人機、...

以軍開火27死…加薩物資分發站周邊禁通行 聯合國痛斥「無法接受」

以色列軍隊在加薩南部一個物資分發中心附近開火，造成27名巴勒斯坦人喪命後，美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。