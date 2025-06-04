美面臨藥品短缺…陸掌握製藥原料「扼制點」 美依賴性成北京新籌碼

每年有數以千萬計美國民眾使用阿莫西林（amoxicillin）治療肺炎、胃潰瘍、鏈球菌性咽喉炎等細菌感染，是美國最常見處方抗生素。

有線電視新聞網（CNN）報導，一般人並不知道，一直長期供應短缺的青黴素類抗生素阿莫西林在美國只有一家藥廠生產，而且8成生產原料掌控在中國手中。

美國總統川普威脅對進口藥品課徵關稅，引發重大疑慮，也使得對美國至關緊要的藥品仰賴海外供應一事成為焦點。

阿莫西林在美國唯一生產商傑克森醫療保健公司（Jackson Healthcare）創辦人和執行長傑克森（RickJackson）告訴CNN：「隨著貿易敵對與日俱增或衝突更曠日持久，如果北京將其供應鏈主導地位武器化，可能破壞我們取得阿莫西林的管道或生產所需材料。」

CNN根據美國人口調查與統計局（Census Bureau）的貿易數據計算後發現，去年美國進口的藥品中，96%氫化可的松（Hydrocortisone，緩解瘙癢膏有效成分）、90%布洛芬（Ibuprofen，常見的非處方止痛藥）、73%乙醯胺酚（acetaminophen，其他止痛藥成分）從中國進口。

由於美國早已面臨多種不可或缺藥品短缺，專家示警，這般依賴性可能在不斷升級貿易戰中成為北京的籌碼。自從川普對舉世第2大經濟體發動貿易攻勢以來，兩國緊張關係已然飆升。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economicand Security Review Commission）委員米勒（LelandMiller）表示，中國在美國藥品供應上掌握的「扼制點」，對美國安全會產生不利影響。

他說：「擁有這種影響力，無論他們是否扣下扳機，都會導致我們改變多項政策立場，這並不好。」