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以軍開火27死…加薩物資分發站周邊禁通行 聯合國痛斥「無法接受」

中央社／ 加薩市4日綜合外電報導
以色列軍隊在加薩南部一個物資分發中心附近開火，造成27名巴勒斯坦人喪命後，美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）宣布，其分發站今天暫時關閉一天。 美聯社
以色列軍隊在加薩南部一個物資分發中心附近開火，造成27名巴勒斯坦人喪命後，美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）宣布，其分發站今天暫時關閉一天。 美聯社

以色列軍隊在加薩南部一個物資分發中心附近開火，造成27名巴勒斯坦人喪命後，美國支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）宣布，其分發站今天暫時關閉一天。

法新社報導，以色列軍方則警告民眾，通往分發中心的道路已被視為「作戰區」，警告加薩居民不要前往。

此分發中心是由加薩人道主義基金會負責營運。

加薩人道主義基金會說，其物資分發站將於今天關閉，以進行「更新、重整並提升工作效率」，預計明天恢復運作。

以色列軍方證實這些分發中心將暫時關閉，並警告民眾不要「在通往分發中心的路上行走，因為這些地方已被視為作戰區」。

加薩人道主義基金會是個資金不透明的私人機構，於一週前開始運作；但聯合國和主要援助組織拒絕與其合作，理由是擔心這個基金會旨在滿足以色列的軍事目標。

加薩人道主義基金會旗下一個分發中心附近發生致命事件後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發聲譴責，痛斥殺害尋求糧食援助的巴勒斯坦人的行為「令人無法接受」。

以色列當局和加薩人道主義基金會否認有關以軍對前往分發站領取援助物資平民開槍的指控。以色列軍方表示，相關事件正在調查中。

聯合國 巴勒斯坦 加薩走廊 以色列

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