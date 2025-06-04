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川普突發文稱喜歡習「但極難與他達成協議」 專家曝美中關鍵分歧點

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在2019年大阪G20領袖高峰會雙邊會談開始時碰面。資料照片。路透
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在2019年大阪G20領袖高峰會雙邊會談開始時碰面。資料照片。路透

美國總統川普4日在表示，他一直都喜歡中國大陸國家主席習近平，「但他非常強硬」，實在很難達成協議。

川普在Truth Social發文表示，他一直都喜歡中國的習主席，將來也會如此，但接著全用英文大寫強調習「非常強硬，極難與他達成協議！！！」

彭博新聞報導，一位關鍵礦產政策專家表示，中美兩國似乎對5月在瑞士日內瓦舉行的貿易談判中，關於稀土所達成的協議存在不同理解。

稀土廣泛應用於戰機到智慧手機等關鍵技術，而中國大陸的出口政策已成為中美兩大經濟體間的主要爭議焦點。供應短缺已經影響到部分美國企業，美方官員則指責陸方尚未兌現恢復出口的承諾。

不過，策緯諮詢公司（Trivium China）關鍵礦產供應鏈研究主管康姆斯（Cory Combs）表示，中國大陸對相關要求有不同解讀，且仍在對出口實施新的審批程序。

康姆斯接受彭博電視採訪時表示：「現在看來很明顯，美方原以為北京會完全取消審批要求，但北京似乎並不認為自己同意了這一點，這也不是我對聲明的解讀。」他補充說：「現在就指責中國拖延進度還為時過早，整個程序尚未走完。」

習近平 美中 川普 北京

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