疑不熟月台…63歲台男馬來西亞落軌遭列車撞斃 現場尋獲護照身分曝光

馬來西亞雪蘭莪州的蒲種市中心輕快鐵站，3日傍晚發生一起乘客落軌死亡意外。根據當地警消指出，事發現場有尋獲一本台灣護照，死者是一名63歲的台灣籍張姓男子，來自台灣高雄，他在5月31日入境大馬。

根據《中國報》報導，馬來西亞消防與拯救局於3日傍晚6點05分接獲通報，指有人在輕快鐵站跌落軌道，當救難人員抵達現場時，發現一名男子被輾壓在列車車廂底部，他們將男子拉出車底並且抬上軌道後，發現男子已明顯死亡。

警方在現場尋獲一本台灣護照，證實死者為63歲的張寶石（音譯），《星洲網》報導，死者來自台灣高雄。整起事件過程有被監視器錄下，畫面顯示張姓死者是在輕快鐵站的月台獨自走路時，意外跌入軌道。目前死者遺體已經送往當地的沙登醫院太平間，詳細落軌原因有待進一步調查。

警方已透過駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，試圖聯繫死者家屬。馬來西亞交通部長陸兆福指出，該名男子或許是因為對車站月台的狀況不太熟悉，才會失足墜落。陸兆福表示，他已要求馬來西亞國家基建公司，盡快落實在所有的輕快鐵車站設置月台門，從而保障乘客的安全。

吉隆坡快捷通（Rapid KL）3日晚間在臉書粉專指出，乘客落軌也對輕快鐵的載客服務造成影響，蒲種公主城、蒲種工業區花園、蒲種市中心與蒲種再也站等車站一度暫停服務，並安排免費公車進行接駁。