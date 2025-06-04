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德國擬推460億歐元減稅案 拚製造業購設備可抵稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德國經濟學家指出，德國政府企業減稅案可望為製造業「帶來及時的短期刺激」。美聯社
德國經濟學家指出，德國政府企業減稅案可望為製造業「帶來及時的短期刺激」。美聯社

德國新政府擬於今夏通過總金額460億歐元的企業減稅案，設法為歐元區最大經濟體注入活力、擺脫經濟停滯局面。

英國金融時報取得的政府內部估算資料顯示，這套納入新設備和電動車抵稅的企業租稅優惠措施，總成本估計到聯合政府任期於2029年結束前將達460億歐元。社民黨籍財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）預定在周三內閣會議上正式提出此案。

金融時報引述草案說：「在經濟停滯一段時間之後，當務之急是顯著提升德國經濟的潛力。」此方案旨在「釋出強烈訊號，強化德國作為營運地點的短期和長期競爭力」。

德國總理梅爾茨除了推動企業減稅外，還規劃透過舉債執行總額逾1兆歐元的大型公共支出計畫，用來現代化德國軍備並汰換老舊基礎設施，做為振興經濟的主軸。

這位主打親商政策的基民盟（CDU）領袖也承諾，將補貼電費，協助製造業擺脫困境；並成立一個新部會，專責精簡行政流程，加速政府數位化。

貝倫貝格銀行（Berenberg）首席經濟學家施米丁（Holger Schmieding）說：「這波減稅對德國投資環境有利，但這只能是起點。要減輕企業法規上的負擔挑戰更大，也更重要。」

從2025年起到2027年止，企業每年可從稅額中扣抵30%的新機械在內設備的購置成本，7月1日即上路。

2028年起，聯邦企業稅率將每年調降1個百分點，從15%一路降至10%。企業購買新電動車時，第一年可一次提列75%的購車金額作為折舊，進而降低應稅所得。政府也打算針對研發支出祭出更有利的稅務優惠措施。

德意志銀行德國總體經濟主管溫克勒（Robin Winkler）表示，這項提案可望為製造業「帶來及時的短期刺激」。

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