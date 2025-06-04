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韓股噴入牛市！選後慶賀行情爆發 李在明拚Kospi指數翻漲一倍

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓新總統李在明4日偕同妻子Kim Hea Kyung參加總統就職典禮。美聯社
南韓新總統李在明4日偕同妻子Kim Hea Kyung參加總統就職典禮。美聯社

南韓政壇變天，共同民主黨的總統當選人李在明今天（4日）宣誓就職，南韓股匯市同步上漲，反映隨著長達六個月的領導權真空劃下句點，投資人期待新政府能全力拚經濟，迅速實施刺激政策與市場改革。

韓股Kospi指數盤中勁揚2.5%至2,766點，邁向10個月高點，而且自今年4月低點來以上漲超過20%，進入「牛市」；韓元一度升值0.44%，報1,371.24韓元兌1美元。

李在明周三正式就任，消除南韓市場的一大不確定性，即前總統尹錫悅去年短暫實施戒嚴而遭彈劾、政府沒有領導人的狀態。由於南韓經濟首季陷入萎縮，早在川普4月初宣布提高關稅前就已顯露疲態，市場焦點現在轉向李在明提振經濟成長的政策，重點包括擴大政府支出、推動企業改革措施以提振國內股市、增加對AI的投資、加強勞工保護，以及與川普政府完成關稅談判和匯率磋商。

投資人紛紛湧入可能受惠於李在明改革與成長政策的股票。證券類股漲幅居前，上漲超過6%；金融集團也上漲逾3%。市場預期，李在明最快本月推動實施一項關鍵立法改革，目標提高股東報酬。

在資本市場方面，李在明承諾幾周內恢復相關立法，以打擊財閥集團控股股東的濫權行為，這是他「KOSPI 5000」競選承諾的一環，也就是目標讓韓股總市值翻倍，Kospi指數目標5,000點。他矢言提升南韓股票的估值，終結「韓國折價」現象，意指韓國股票因股息偏低與公司治理不透明，導致估值常低於全球同業。

分析人士認為，《商法》的修訂是解決所謂「韓國折價」問題的關鍵。摩根士丹利分析師表示：「我們預期選後在資本市場與公司治理改革方面將取得實質進展。」

再生能源類股也上漲，因預期能源政策將從核能轉向綠能。HD現代能源解決方案大漲12.5%，創2023年3月以來新高；韓華解決方案、斗山燃料電池分別漲約6%；CS Wind上漲4.9%。

此外，由於李在明對北韓與中國大陸採取更具和解性的立場，與北韓有業務關聯的股票，如In The F與南光工程建設，以及有中國市場業務的股票，如美妝產品與娛樂公司，同樣上漲。

花旗經濟學家金鎮旭（音譯）表示：「結合積極的產業政策與擴張性財政政策，至少在短期內可能帶來更快的經濟成長。」

李在明 南韓總統大選

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