聯合國：蘇丹內戰 逾400萬難民尋求庇護

蘇丹內戰持續升溫，超過400萬難民逃亡中！聯合國難民署報告指出，蘇丹難民正面臨流離失所的處境，已有80多萬難民抵達查德，但非常缺乏足夠的資金援助與資源供給。對此，無國界醫生在查德難民營進行緊急援助和衛生服務，並呼籲更多人道組織加入救援行列。

蘇丹難民逃亡查德

《路透社》報導，根據聯合國難民署報告顯示，自兩年前蘇丹內戰爆發以來，逃離蘇丹的人數已超過400萬，約有80多萬難民抵達查德，但目前僅獲得約14%的資金援助，使其成為全球目前流離失所最嚴重的地區。

2023年4月爆發武裝衝突的蘇丹，因該國與查德、南蘇丹、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、中非共和國和利比亞等七個國家接壤。聯合國難民署發言人Eujin Byun強調，如果蘇丹衝突持續下去，預計將有數千人逃離家園，並危及附近地區和全球穩定。

聯合國舉例說，在蘇丹難民之中，有一名逃難到查德的七歲女孩，父親與兩位兄弟在內戰中喪生，而她的一條腿也被迫截肢，最終母親也不幸在襲擊中喪生，這位女孩獨自一人在恐怖暴力中倖存下來。聯合國難民署官員強調，這是一場前所未有的危機，更是一場人道災難。

難民營亟需援助

面對蘇丹內戰的大規模破壞，《無國界醫生》已對抵達查德的蘇丹難民進行緊急援助，並敦促其他救援組織加強動員。其中，查德的蒂內臨時營地目前收容超過18000人，儘管擁有收容庇護的支持，但許多人仍在40°C的高溫下露宿街頭，而且水和食物分配極其有限。

除了在邊境檢查站進行營養篩檢和疫苗接種外，該組織每週在臨時營地的衛生站進行超過900次診療。無國界醫生蘇丹緊急協調員聖菲利波呼籲，蘇丹難民抵達時早已筋疲力盡，許多人營養不良需要立即援助，尤其亟需食品、住所、衛生設施和醫療服務方面的資源。

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