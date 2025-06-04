快訊

中士以「站立射擊姿勢」上膛恐嚇長官 他遭停役…再掏105萬和解

台灣登山團3人在日本福島縣燧岳失聯 日方出動直升機尋獲送醫

出事了！周杰倫合體山下智久爆追星人潮 他慘跌骨折

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國：蘇丹內戰 逾400萬難民尋求庇護

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
蘇丹難民面臨流離失所的處境，缺乏足夠的資金援助與資源供給。（Photo by Mohamed Tohami on Unsplash under C.C License）
蘇丹難民面臨流離失所的處境，缺乏足夠的資金援助與資源供給。（Photo by Mohamed Tohami on Unsplash under C.C License）

蘇丹內戰持續升溫，超過400萬難民逃亡中！聯合國難民署報告指出，蘇丹難民正面臨流離失所的處境，已有80多萬難民抵達查德，但非常缺乏足夠的資金援助與資源供給。對此，無國界醫生在查德難民營進行緊急援助和衛生服務，並呼籲更多人道組織加入救援行列。

蘇丹難民逃亡查德

路透社》報導，根據聯合國難民署報告顯示，自兩年前蘇丹內戰爆發以來，逃離蘇丹的人數已超過400萬，約有80多萬難民抵達查德，但目前僅獲得約14%的資金援助，使其成為全球目前流離失所最嚴重的地區。

2023年4月爆發武裝衝突的蘇丹，因該國與查德、南蘇丹、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、中非共和國和利比亞等七個國家接壤。聯合國難民署發言人Eujin Byun強調，如果蘇丹衝突持續下去，預計將有數千人逃離家園，並危及附近地區和全球穩定。

聯合國舉例說，在蘇丹難民之中，有一名逃難到查德的七歲女孩，父親與兩位兄弟在內戰中喪生，而她的一條腿也被迫截肢，最終母親也不幸在襲擊中喪生，這位女孩獨自一人在恐怖暴力中倖存下來。聯合國難民署官員強調，這是一場前所未有的危機，更是一場人道災難。

難民營亟需援助

面對蘇丹內戰的大規模破壞，《無國界醫生》已對抵達查德的蘇丹難民進行緊急援助，並敦促其他救援組織加強動員。其中，查德的蒂內臨時營地目前收容超過18000人，儘管擁有收容庇護的支持，但許多人仍在40°C的高溫下露宿街頭，而且水和食物分配極其有限。

除了在邊境檢查站進行營養篩檢和疫苗接種外，該組織每週在臨時營地的衛生站進行超過900次診療。無國界醫生蘇丹緊急協調員聖菲利波呼籲，蘇丹難民抵達時早已筋疲力盡，許多人營養不良需要立即援助，尤其亟需食品、住所、衛生設施和醫療服務方面的資源。

【更多精采內容，詳見

難民 無國界醫生 南蘇丹

延伸閱讀

美國務卿魯比歐：世界永遠不會忘記天安門事件

聯合國呼籲調查加沙待援平民遭槍擊事件

對俄中立場強硬 德國前外長當選新任聯大主席

蘇丹首都爆發霍亂疫情 基本服務系統崩潰、2天內奪70命

相關新聞

以再向加薩人道援助點開火 至少30巴人身亡

加薩衛生單位說，至少卅名巴勒斯坦人三日在加薩南部一個食物分發中心附近被以色列軍隊殺害，還有數十人受傷。這是當地連續第三天...

白宮評南韓總統大選提中國 川普想傳遞什麼訊息？

韓聯社6月4日以長文報導，李在明確定當選南韓總統後，白宮發表的首則訊息中，罕見地提及中國，引發外界高度關注。白宮不僅重申「韓美同盟堅如磐石」，還明確表示對「中國對全球民主國家的干預與影響力表示擔憂並反對」。此舉被解讀為對李在明政府可能採取的「平衡外交」政策的牽制，凸顯美中韓三角關係在未來可能面臨的複雜挑戰。此外，李在明就職後很快宣布，將推動與北韓對話合作，朝鮮半島未來會很熱鬧。

朴正熙與金大中政策皆可用 李在明就職演說宣示實用主義治國

南韓新任總統李在明4日上午於國會舉行就職典禮，在演說中強調將建立「實用而靈活的市場主義政府」，並直言「不論是朴正熙的政策...

美特使：對敘利亞政策轉變 8軍事基地將減至1個

美國新任敘利亞問題特使巴瑞克（Thomas Barrack）說，美國將把部署在敘利亞的軍事基地由8個縮減至1個，且將改變...

聯合國：蘇丹內戰 逾400萬難民尋求庇護

蘇丹內戰持續升溫，超過400萬難民逃亡中！聯合國難民署報告指出，蘇丹難民正面臨流離失所的處境，已有80多萬難民抵達查德，但非常缺乏足夠的資金援助與資源供給。對此，無國界醫生在查德難民營進行緊急援助和衛生服務，並呼籲更多人道組織加入救援行列。

日本擬設經濟安保智庫 因應川普關稅和台海風險

日本政府傳將設立一個智庫，專責分析經濟安全風險對供應鏈在內各領域的影響，並提出政策建議。此舉反映外界對台海局勢和貿易爭端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。