國巨併購芝浦電子案 日監管審查可望放行

不受汙染的水源愈來愈難尋，雀巢水事業集團近期就被指控，旗下標榜「天然礦泉水」的法國沛綠雅氣泡水，多年來都經過濾器和紫外線消毒設備處理。法國監管單位和消保團體指稱，這種作法違反法國和歐盟管制，將水質改變到不能再稱為「天然」。此事也帶出更大問題：隨著環境日益惡化，未經人為干預、僅靠地球過濾的純淨「天然礦泉水」還做得出來嗎？

2025-06-04 10:30