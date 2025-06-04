日本擬設經濟安保智庫 因應川普關稅和台海風險
日本政府傳將設立一個智庫，專責分析經濟安全風險對供應鏈在內各領域的影響，並提出政策建議。此舉反映外界對台海局勢和貿易爭端升溫的疑慮日益加劇。
--據日媒報導，這個智庫將隸屬於內閣官房的國家安全保障局，充做強化經濟安全應對架構的一環。相關計畫預計將列入本月公布的年度經濟與財政政策方針中。
--新智庫將結合外交、情報、軍事、經濟和科技等領域的專業人才。
--其中一項具體情境是台海情勢升溫，衝擊日本重要貨品和能源供應。川普政府曾單方面加徵關稅的做法，也可能被列為風險之一。
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