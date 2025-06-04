韓國總統大選 金文洙承認敗選向李在明表示祝賀
韓國昨天舉行第21屆總統大選，保守派國民力量黨候選人金文洙今天凌晨承認敗選，並祝賀對手、自由派共同民主黨候選人李在明勝選。
綜合法新社和路透社報導，金文洙向媒體表示：「我謙虛地接受人民的選擇。恭喜候選人李在明勝選。」
金文洙指出：「大韓民國儘管面臨危機，但藉著國民的力量持續取得巨大的進步」，並感謝民眾對他的支持。
由於這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，勝出的候選人將在6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。
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