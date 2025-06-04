李在明曾躲過暗殺！南韓首位工人總統 作風強勢

將在四日就職的南韓準總統李在明，從政之路充滿障礙。尹錫悅去年違法宣布戒嚴遭彈劾下台，讓六十一歲的李在明捲土重來，成為南韓史上第一個工人出身的總統。

李在明在回憶錄中描述自己童年「悲慘」。他一九六三年誕生於慶尚北道安東市一個山村，在家中五個男孩與兩個女孩中排行第五。由於家境困難，他小學畢業後就到附近工廠工作，在一次工安意外中手指遭工廠輸送帶捲入，十三歲時手腕又被裝卸壓床碾碎，造成永久傷害。後來透過同等學力測驗考取中央大學法律系，受到前總統盧武鉉影響成為人權律師和勞工律師。他和妻子金惠京於一九九二年結婚，育有兩位小孩。

他從政也絕非一帆風順。二○○六年李在明參選城南市市長敗選，二○○八年競選國會議員再度落敗。二○一○年再度角逐城南市長終於獲勝並連任，任內推行福利政策，二○一六年因經費問題槓上當時的總統朴槿惠，曾上街頭絕食抗議，隔年朴槿惠爆發「閨密門」醜聞，李在明率先主張彈劾朴槿惠，並在二○一七年朴槿惠下台後參選總統，但黨內初選敗給對手文在寅。

李在明隨後當選京畿道知事，因應對新冠疫情舉措而獲讚賞。

李在明白手起家的經歷和強勢政治風格，讓他在南韓一直備受爭議。去年一月，李在明在釜山遭一名男子持刀刺傷脖子，凶手供稱行凶動機是要阻止李在明當選總統。

李在明也背負許多醜聞和法律指控。他去年遭檢方指控擔任城南市長期間的土地開發專案，涉及貪腐、賄賂，還被控在二○二一年總統大選辯論時聲稱不認識該案關鍵人物，因做出虛假陳述涉嫌違反公職選舉法。當選後享有刑事豁免權。