菲副總統彈劾案生變？國會換屆 還審不審吵成一團

菲律賓國會即將換屆，菲國參議院針對副總統薩拉．杜特蒂的彈劾審判料將延遲，法律爭議讓此案面臨更多不確定性。

菲律賓於五月十二日舉行期中選舉，改選參議院廿四席中的十二席及眾議院全部三百多席，本屆國會將於下周結束，新國會七月廿八日開議。

「菲律賓每日詢問報」三日引述參議院議長艾斯古德羅報導，眾議院檢察團隊將於六月十一日向參院提交針對薩拉的彈劾條款，參院辯論後若通過，將轉為彈劾庭，由參議員化身法官審理。

艾斯古德羅說，參議員法官將討論彈劾規則及傳喚薩拉，薩拉則需在十天之內答覆，但現屆國會會期將於十三日結束，已無法推進後續程序。

他說，現屆國會會期結束後，當前眾院檢察團隊已不再有擔任彈劾庭檢察官的職權，參院必須等到七月廿八日新國會開議，才可恢復審理薩拉彈劾案。新國會開議後，還將表決是否同意追溯前一屆國會對彈劾案的時程及規則安排。

在二日的國會全席會議上，有參議員認為薩拉彈劾案與國會會期綁在一起，本屆參院的審判職權不能順延到下屆參院，亦即如果現屆參院未能在任期內完成審判，彈劾案將失去法律意義，但也有參議員認為，菲律賓憲法並未禁止參院跨屆審理彈劾案。

就高層官員彈劾案而言，菲律賓尚未發生過國會跨屆處理的情況，相關爭議可能提交最高法院審理，彈劾案又將延遲。

菲律賓眾議院二月通過薩拉彈劾案，同日遞交彈劾狀至參院，罪名包括違憲、貪汙、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等，但參院當時即將休會，未及討論彈劾狀。

杜特蒂陣營在五月十二日期中選舉表現優於預期，分析人士對中央社說，參議員料將觀察民意及政治風向，在彈劾案作出有利政治前途的決定。

菲律賓參院前議長戴瑞隆說，從現在的情況看來，沒有人希望繼續推動薩拉彈劾案。