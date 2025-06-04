以再向加薩人道援助點開火 至少30巴人身亡

加薩衛生單位說，至少卅名巴勒斯坦人三日在加薩南部一個食物分發中心附近被以色列軍隊殺害，還有數十人受傷。這是當地連續第三天發生類似事件，影響援助行動。

以色列軍方表示，在加薩南部城市拉法一處食物分發中心附近，以軍朝指定通道的一群人開火。根據ＣＮＮ報導，以軍表示，其部隊發現「幾名可疑人士偏離指定通道向他們移動」後，多次開火。

以軍聲明表示，「部隊進行了警告射擊，在可疑人士未能撤退後，向幾名朝部隊前進的人附近開槍」。

就在幾個小時前，以色列宣布其三名士兵在加薩北部的戰鬥中喪生。而以軍持續攻擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，已摧毀加薩大部分地區。

紅十字國際委員會發言人說，位於拉法的野戰醫院收治一八四名傷亡人員，其中十九人到院時已死亡，八人因傷勢過重喪命。

這名發言人還說，超過卅五名病患需要立即治療。

美國支持的「加薩人道主義基金會」上周啟動首批物資分發點，緩解加薩民眾普遍存在的飢餓問題。這些民眾大多被迫放棄家園以逃離戰火。