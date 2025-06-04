內憂外患 南韓新政府挑戰不小

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

南韓總統當選人將面臨如何團結這個深度分裂的國家、促進經濟成長的挑戰，特別是此時正值美國總統川普打算對各國課徵關稅，且南韓在電子供應鏈的地位受到的威脅日增。

彭博經濟研究指出，在諸多挑戰中，和美國達成新的貿易協議，將是優先要務，畢竟南韓是倚賴出口的國家，須盡可能避開關稅的衝擊。

南韓是全球半導體供應鏈中的關鍵國家，也是記憶體的全球領導者，對資料中心的支持乃至AI模型開發都至關重要。而貿易戰愈演愈烈，可能危及這條供應鏈。

在7月9日對等關稅可能重新實施之前，南韓新任總統只剩一個多月的時間來敲定與美國的貿易談判，可能涉及對中韓關係要求等棘手的條件。無論結果如何，都可能導致不確定性升高，進而干擾生產，波及全球。

華府也可能推動對供應鏈中的大陸零件、及介入關鍵產業的中資，實施更廣泛的限制。美方可能威脅取消現有豁免，阻止南韓在陸晶片廠繼續營運。若首爾當局過於緊密配合美國，將可能面臨遭到中方報復的風險，一如2017年部署薩德反飛彈系統事件。

除了貿易談判的潛在影響外，南韓的半導體和科技供應鏈，還面臨人才短缺和全球競爭加劇等系統性風險。對新總統而言，如何應對不斷升級的美中貿易緊張局勢，並管理日益嚴重的市場脆弱性，將是巨大挑戰。

美國 南韓 供應鏈

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