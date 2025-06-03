荷蘭極右派退出執政聯盟 總理宣布請辭
荷蘭極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）基於打擊移民所引發的爭端，宣布他所屬的自由黨退出執政聯盟，總理史庫夫今天宣布請辭，並稱他的聯合政府將轉為看守政府。
綜合路透社及美聯社報導，史庫夫（Dick Schoof）告訴記者，除了自由黨（PVV）黨籍的部長之外，自己跟其餘部長會留在看守政府內。
這項決定意味荷蘭3週後舉行北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會時，會是由看守政府掌政。
荷蘭新選舉日期目前尚未訂定，但不太可能會在今年秋天前登場。
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