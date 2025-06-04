聯合國呼籲調查加沙待援平民遭槍擊事件

目擊者和救援人員周二稱，加沙地帶的以色列國防軍三天內第二次向等待救援的巴勒斯坦平民開火。醫務人員稱，至少有27人喪生。巴勒斯坦Wafa通訊社援引目擊者稱，平民遭到炮火和直升機的射擊。

以色列軍方否認了上述報導，但承認士兵在加沙南部城市拉法向「構成威脅」的人員開火。地點在一個由備受爭議的美國支持的加沙人道主義基金會（GHF）運營的援助中心約半公里處。以軍發現有嫌疑人員「離開規定的通向援助中心的道路」，首先對空鳴槍示警無效後，向個別人開火。

以色列方面強調，當時有大量巴勒斯坦人按規定沿著設定好的道路前往援助中心領取救援物資，沒有受到阻攔。

「為了食物冒生命危險」

此前一天，聯合國秘書長古特雷斯呼籲對加沙地帶一處援助物資分發點附近數十名巴勒斯坦人死亡事件進行獨立調查。

古特雷斯在一份聲明中表示，他「對巴勒斯坦人在加沙尋求援助時傷亡的報導感到震驚」。這位聯合國領導人在聲明中表示：「巴勒斯坦人為了食物而冒著生命危險，這是不可接受的。」

救援人員和平民周日稱，以色列軍隊向在加沙一處援助物資發放點附近等待領取援助物資的巴勒斯坦人開火。據紅十字會野戰醫院和眾多目擊者稱，至少有21人死亡，數十人受傷。

以色列軍方否認了這些指控，稱初步審查沒有發現援助設施附近或內部平民遭火力襲擊的證據。法新社引述以色列軍方人士稱，周日凌晨在距離分發點1公里處以軍曾對空開槍示警。

以色列外交部譴責古特雷斯的聲明是「恥辱」，並批評聯合國無視哈馬斯扮演的角色。以色列外交部發言人奧倫‧馬莫斯坦在X網站上寫道，古特雷斯的聲明中沒有提到「哈馬斯向平民開槍並試圖阻止他們領取援助包裹」。這一說法尚未得到任何其他消息來源的證實。

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