韓國總統大選：李在明得票率大幅領先

韓國三大電視台的出口民調顯示，自由派的共同民主黨總統候選人李在明的得票率大幅領先於保守派的國民力量黨候選人金文洙。根據初步統計，本屆總統大選的投票率超過78%。

官方計票程序預計在4日早晨6時左右完成，隨後韓國中央選舉管理委員會將召開全體會議正式宣布選舉結果。

由於尹錫悅已經在幾個月前因戒嚴令風波而遭彈劾，韓國目前並無正式總統。一旦選舉結果正式公布，新總統李在明不需要換屆交接程序，4日當天就能立刻上任。韓國行政安全部正籌備在國會舉行的總統就職儀式，預計儀式將以就職宣誓為主要內容從簡舉行。

李在明在2022年的選舉以些微差距敗給尹錫悅。他週一在最後一場造勢活動上承諾，若當選將振興經濟、縮小貧富差距，並修補因尹錫悅被彈劾而加劇的國內分裂。

李在明主張，若是讓金文洙當選，尹錫悅的「叛亂勢力」就會重新掌權，並宣稱那將意味著「民主的毀滅、人權被剝奪、戒嚴體制常態化，以及我們國家墮落為落後的第三世界國家」。

除了社會對立外，韓國新任總統將面臨與美國和中國的外交政策挑戰。雖然美國是韓國對抗朝鮮最重要的盟友，但川普上任後，韓國在貿易和安全問題上備受美方壓力；與此同時，中國仍是韓國最大貿易伙伴，去年中日韓三國更同意加速自貿協定談判。

(韓聯社等)

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