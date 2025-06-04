華爾街新詞「川普總是退縮」也適用外交恫嚇

美國總統川普的關稅政策時軟時硬，華爾街為此創造一個新詞「TACO貿易」，形容「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out）。金融時報首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）三日指出，或許正因為準確，才顯得特別刺耳，事實上「TACO」不只是對投資人有用，也是分析川普外交政策的關鍵。

拉赫曼援引歐洲對外關係委員會（ECFR）研究主管夏皮羅的觀察，指出川普喜歡發出令人毛骨悚然的動武威脅，但很少真的付諸行動。

夏皮羅發現，川普兩任內曾廿二次威脅動武，但實際付諸行動僅兩次；實際動武的情況共有廿五次，主要針對伊斯蘭國（IS）等恐怖組織進行有限打擊，且多數並未事前發出威脅。

夏皮羅得出結論：「川普使用威脅和武力的方式像個操場惡霸，身形龐大外表強勢，但實際上害怕在任何情況下使用武力，即便只是稍微像一場公平的戰鬥。真正的暴力只會發生在面對那些遠遠較弱、毫無還手之力的對手。」

拉赫曼認為，將「TACO」原則應用在當今的外交政策危機頗具啟示。無論伊朗核子談判結果如何，川普可能仍非常不願意發動打擊；在烏克蘭問題上，他對任何可能激化與俄羅斯衝突的行動，可能比拜登政府更加謹慎。儘管美國國防部長赫塞斯日前警告，中國大陸對台灣的攻擊可能「迫在眉睫」，但無論大陸採取何種行動，川普似乎都不太可能冒險為台灣而開戰。

當然，在動武方面，川普並非獨一無二，拜登和歐巴馬同樣因伊拉克與阿富汗戰爭的慘痛經驗，對派兵參戰格外小心。川普與眾不同之處不在於他不願開戰，而是強硬言辭與實際謹慎之間的鮮明反差。他似乎顛覆了老羅斯福總統那句「溫言在口，大棒在手」名言，偏好大聲叫喊，卻只揮舞著鉛筆。