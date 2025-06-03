創28年新高！南韓大選投票率79.4% 如火如荼開票中

韓國今天舉行第21屆總統大選，投票率暫定達到79.4%，創下28年來新高，顯示民眾對這次大選的關注。投票在晚間8時截止後，各地也如火如荼進行開票。

據韓國中央選舉管理委員會統計，截至當地時間今晚8時投票截止後，4439萬1871名選民中共有3524萬416人完成投票，包括參與5月29、30日事前投票，以及透過在外使館等各種方式進行的票數。

這次投票是1997年第15屆韓國總統大選（80.7%）以來最高投票率，若只跟事前投票制度導入後的第19屆以來大選相比，這次投票率分別較19、20屆大選高出2.3及2.2個百分點。

以地區區分，光州投票率83.9%最高，投票率最低的地區則是濟州的74.6%；首都首爾市的投票率則為80.1%。

投票截止後，各投票所的票箱立即陸續送到各地開票所。韓國開票是利用機器分類、計票，再由選務人員進行3次人工驗票。

在位於首爾大學體育館的開票所裡，可以看到身穿螢光色背心的選務人員搬著票箱進出，還有許多工作人員圍坐在20多張長桌旁邊整理選票，再交由機器進行計票。

KBS、SBS、MBC等韓國三大電視台聯合公布的出口民調顯示，最大在野黨共同民主黨候選人李在明預估將以51.7%得票率，打敗執政黨國民力量候選人金文洙的39.3%。

而截至晚間10時，開出5%的票，實際結果由金文洙以46.35%得票率暫時領先李在明的45.6%，改革新黨候選人李俊錫得票率則為7%。

由於這次大選是因前總統尹錫悅遭彈劾下台後進行的選舉，勝出的候選人將在6月4日立刻就職，任期同樣為5年，至2030年6月3日為止。