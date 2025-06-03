聯手對付大陸、俄羅斯？美推「金穹」飛彈防禦計畫 日考慮合作

美國政府5月揭櫫的「金穹」飛彈防禦系統計畫，日本政府考慮與美國合作推動此計畫。日本首相石破茂與美國總統川普5月舉行電話會談時言及推動此計畫，美日擬合作開發用於攔截飛彈系統的尖端技術的研發及裝備品等。

日本經濟新聞報導，以色列有對空防禦系統「鐵穹」（Iron Dome），美國川普政府則是提出「金穹」（golden dome）飛彈防禦構想。

美國為了守護本土，避免遭受來自他國的彈道飛彈攻擊，將在太空設置裝置，監測彈道飛彈的動向。將更新既有的飛彈防禦網，與新世代技術做搭配。

川普希望在總統任內2029年1月為止之前能開始運用「金穹」飛彈防禦系統，今年1月公布有關「金穹」的總統令明載將與同盟國進行飛彈防禦技術的開發合作等。

報導說，日本對川普所提出的「金穹」飛彈防禦系統計畫提供合作，很可能在日美關稅談判時成為日方的籌碼。因為有關國防裝備品的合作也是日美關稅談判的材料。身為美國同盟國的日本希望藉由宣傳日本在安全保障方面有所貢獻，能讓川普做出讓步。

「金穹」計畫是美國與同盟國共同對付大陸、俄羅斯、北韓的計畫。中俄正開發多彈頭的彈道飛彈、可機動變軌的高超音速飛彈。此外，北韓三番兩次實施射程涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）的試射。

日本與美國一樣受到北韓的威脅，如果美國強化飛彈攔截網的話，有助於東亞的安全保障。

另外，用於彈道飛彈的偵測、追蹤的掃描器需運用人工智慧（AI）、量子等尖端技術。日本發輝技術的強項在新世代的裝備品的開發方面，與美國合作的可能性高。

日本根據2022年底決定的安保相關3文件，正徹底擴充飛彈防禦的能力。文件明載，在國家安保戰略方面，日美將合作因應飛彈。

日美在共同研發增程型標準3型（SM-3 Block IIA）反彈道飛彈方面有成，不僅是「金穹」計畫所需的國防裝備品，也考慮進行系統的開發合作。

美國政府考慮在3年之間投入1750億美元的預算在「金穹」計畫，開發經費龐大。川普要求加拿大應負擔費用。