荷蘭極右派退出執政聯盟 聯合政府垮台恐提前大選

荷蘭極右派領袖懷爾德斯今天因為移民問題相關爭論，宣布他所屬的自由黨（PVV）退出執政聯盟。此舉導致本已搖搖欲墜的聯合政府垮台，接下來荷蘭可能提前舉行大選。

法新社報導，懷爾德斯（Geert Wilders）因其反移民觀點，以及高辨識度的蓬鬆髮型，經常被稱為「荷蘭版川普」（Dutch Trump）。

2023年11月，懷爾德斯出人意料贏得國會改選後，與聯合內閣夥伴同意實施荷蘭「史上最嚴格的移民政策」，但他一直對這項政策推行步調緩慢感到沮喪。

懷爾德斯今天在社群平台X（前身推特）發文寫道：「我們的庇護計畫無法獲得簽署…自由黨退出執政聯盟 。」

根據路透社，懷爾德斯指出，他的執政聯盟夥伴不願接受他終止移民庇護的主張。他上週曾要求立即支持這項主張。

懷爾德斯的意外之舉終結了本已脆弱不堪的聯合政府。自去年7月組閣完成以來，執政聯盟一直難以達成任何共識。

這可能導致荷蘭在數月內舉行新選舉，這個歐元區（Eurozone）第5大經濟體的政治不確定性也隨之升高。