快訊

雙雙認罪詭辯無效！北市議員陳怡君、助理主任再遭羈押禁見

德內政部長：將繼續在邊境逐回尋求庇護者

德國之聲／ 德國之聲
德國內政部長多布林特。圖／歐新社
德國內政部長多布林特。圖／歐新社

德國之聲中文網）5月初，德國內政部長多布林特加強邊境管制，下令在德國邊界逐回從歐盟其它國家入境的尋求庇護者。例外情況是病人、孕婦和兒童。在邊境執勤的聯邦警察可在現場評估是否以及將誰逐回。

如今，在首個案例中，來自索馬裡的兩名男性和一名女性提出申訴。柏林行政法院周一在快速程序（Eilverfahren）中裁定將其逐回屬違法。

多布林特則隨後強調：「我們繼續執行逐回。」他表示，法院的快速裁決（Eil-Urteil）僅針對這一個案。內政部將尋求一項主要程序（Hauptverfahren）的裁決。這位基社盟籍部長還表示，法官要求為這一逐回案例提供詳細的理由，內政部將提供回答。

多布林特同時指出，這是三名索馬裡人在數日內第三次試圖越境；直到第三次，也就是5月9日，他們才表明要尋求庇護。

索馬裡人來自波蘭

據官方信息，當日，這三名索馬裡人乘火車從波蘭入境德國。德國聯邦警察在奧德河畔法蘭克福火車站對其進行檢查。盡管三人表示要尋求庇護，他們仍於當日被逐回波蘭。聯邦警察給出的理由是，這三人是從一個安全的第三國入境的。三名索馬裡人則向法院提出臨時法律保護申請（Eilantrag）。

行政法院認為，三人已表明想要尋求庇護，就必須准許其入境。在將其逐回前，德國移民難民局必須核查，哪個歐盟國家對其庇護程序負責。通常是指相關人員入境的首個歐盟國家。影響這一決定的因素還有，相關人員是否有近親在一個歐盟國家生活。

法院表示，這一所謂都柏林程序可在邊境或邊境附近實施。德國政府不能以「緊急狀態」為由，不實施都柏林程序。德國政府也不能以危害公共安全或秩序為由，使用一則例外條款。

內政部正在制定一項法律草案

對保守派聯盟黨——基民盟、基社盟來說，加強邊境管制是其與社民黨組成的新聯合政府的中心任務之一。這也包括，德國政府目前正在制定一項法律草案，簡化對所謂安全來源國的等級認定。柏林《日報》報道稱，內閣正努力在周三就通過相關草案。

對於來自安全來源國的庇護申請，德國移民與難民局通常認為明顯屬於無理由而予以拒絕。聯盟黨與社民黨的聯合執政協議中寫道，阿爾及利亞、印度、摩洛哥和突尼斯將首先被定為安全來源國。

未來將通過一項法規來劃定安全來源國？

為此，德國政府將制定一項「法規」。與正式法律不同，法規無須由聯邦議會及聯邦參議院討論通過。不過，德國政府必須獲得一項正式法律的授權，來發布相關法規。內政部長多布林特正在制定的就是這樣一項法律。

過去一些年來，有關認定安全來源國的動議在聯邦參議院未獲通過，原因是有綠黨和左翼黨參予執政的聯邦州反對。目前，在德國被認定為安全來源國的國家，除歐盟成員國之外還包括：阿爾巴尼亞、波黑、科索沃、北馬其頓、黑山、塞爾維亞、格魯吉亞、摩爾多瓦、加納和塞內加爾。

（綜合報道）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

難民 邊境管制 移民 歐盟 德國 內政部

相關新聞

創28年新高！南韓大選投票率79.4% 如火如荼開票中

韓國今天舉行第21屆總統大選，投票率暫定達到79.4%，創下28年來新高，顯示民眾對這次大選的關注。投票在晚間8時截止後...

將參加6月北約峰會？澤倫斯基證實：烏克蘭已獲邀

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已獲邀參加本月稍晚在荷蘭海牙召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會。他先前示警，這場峰...

聯手對付大陸、俄羅斯？美推「金穹」飛彈防禦計畫 日考慮合作

美國政府5月揭櫫的「金穹」飛彈防禦系統計畫，日本政府考慮與美國合作推動此計畫。日本首相石破茂與美國總統川普5月舉行電話會...

波蘭疑歐派贏得總統大選 親歐派總理訴諸信任投票

波蘭近日舉行總統大選，由疑歐的右翼民族主義者納夫羅茨基勝出。立場親歐的總理圖斯克今天宣布國會下週將對政府進行信任投票，希...

加薩當局稱援助點附近遇襲 至少27名巴勒斯坦人喪生

加薩衛生單位說，至少27名巴勒斯坦人今天在加薩南部一個食物分發中心附近被以色列軍隊殺害，還有數十人受傷，這場混亂和流血事...

荷蘭極右派退出執政聯盟 聯合政府垮台恐提前大選

荷蘭極右派領袖懷爾德斯今天因為移民問題相關爭論，宣布他所屬的自由黨（PVV）退出執政聯盟。此舉導致本已搖搖欲墜的聯合政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。