南韓總統大選 選民盼社會回歸平靜過上好生活
南韓今天舉行第21屆總統大選，是最後能將選票投給心儀候選人的機會，受訪民眾表示，希望新政府上任後能讓南韓社會回歸平靜，不再因政治而煩惱，讓所有人都能過好生活。
前總統尹錫悅去年12月無預警發布緊急戒嚴，在國會緊急表決結束戒嚴後遭彈劾下台，國政也因為這一系列事件停擺，全國上下陷入無政府的不穩定狀況。南韓在今天選舉開票結束後，選出的新總統將在4日立刻上任。
也許是因為許多選民已在事前完成投票，位在首爾市文來洞的一處投票所今天並未如先前一般大排長龍，零星市民陸陸續續來到現場投票。
一名20多歲的吉小姐向中央社表示，她希望新政府上任後，可以提出讓更多人能一起過好生活的政策，她也將自己的一票投給了提出這種政策的候選人。
另一名70歲的朴先生則表示自己投給了李在明，他認為李在明多年來的經歷讓他更接地氣，清楚基層人民的需求，有能力帶領國家度過當前的難關，「希望一般人都可以不用再因為政府煩惱，可以過好自己的生活」。
朴先生也提到北韓問題，「北韓跟我們都是同一個民族，看著他們，我真的很心痛」，認為李在明提出恢復與北韓熱線等政策，這也是他選擇支持李在明的原因之一。
南韓在5月29日、30日進行的事前投票創下34.74%次高紀錄，僅次於2022年的上屆大選；根據中央選舉管理委員會統計，投票率在今天下午3時達到68.7%。
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