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波蘭總統右派勝出 挺川者支持是關鍵

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
波蘭歷史學家、右派的納夫羅茨基在第二輪總統選舉中逆轉勝出而當選。（Photo from @NawrockiKn via Twitter）
波蘭歷史學家、右派的納夫羅茨基在第二輪總統選舉中逆轉勝出而當選。（Photo from @NawrockiKn via Twitter）

左派總理執政卻選出右派總統，受美國、墮胎等因素影響，波蘭選民持續在兩者中搖擺！波蘭2日選出右派總統納夫羅茨基，他以50.89%得票率驚險獲勝；波蘭雖然上次選舉由中左派獲勝組閣，但右派的法律與公正黨仍有很高支持度，加上全球保守派近日在波蘭開會，刺激許多右派民眾投票。

第二輪逆轉勝出

根據《半島電視台》報導，由法律與公正黨支持的歷史學家納夫羅茨基2日以50.89%的得票率，險勝中左派的華沙市市長佐薩斯科斯基。波蘭是半總統制，歐盟事務等的交涉工作主要是中左派總理圖斯克進行，但總統也有相當實權，可任命政府總理與有權否決議會通過的法案。

波蘭總統是兩輪決選投票制，第一輪時佐薩斯科斯基獲得31.4%的選票，納夫羅茨基則是29.5%，結果在決選輪的結果逆轉，讓各界相當驚奇。他過去雖然不希望波蘭加入歐盟或北約，但也相當討厭俄羅斯，而相對疑歐的主張也獲得美國保守派的響應，美國「保守政治行動會議（CPAC）」5月底在華沙開會，對波蘭的選情有一定影響。

波蘭是北約關鍵國

美國國土安全部長諾姆更是在會議中發言呼籲波蘭民眾「選擇正確（right）的領導人」，甚至直言與納夫羅茨基見過面，「他應該成為波蘭下一任總統」。波蘭智庫學者史麥琪也分析，納夫羅茨基在選戰過程中堅持主張，比起佐薩斯科斯基想爭取各類選民支持，但最後誰都無法完全說服，導致納夫羅茨基險勝。

路透社》提到，波蘭由於靠近俄羅斯與烏克蘭，在北約中扮演重要角色，近日與羅馬尼亞、立陶宛等國都表態支持烏克蘭加入北約。波蘭也曾與德國、法國與英國，在美國背書下支持烏克蘭、同時要求俄羅斯30天內停火，因此各界也關注納夫羅茨基上台後，與相對親歐的總理圖斯克互動的狀況。

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美國 總理 波蘭

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