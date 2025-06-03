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國會信任投票未贏得足夠支持 蒙古總理辭職下台

中央社／ 烏蘭巴托2日綜合外電報導
蒙古國會聲明指出，總理奧雲額爾登今天在國會信任投票中未能贏得足夠支持，已辭職下台。路透
蒙古國會聲明指出，總理奧雲額爾登今天在國會信任投票中未能贏得足夠支持，已辭職下台。路透

蒙古國會聲明指出，總理奧雲額爾登今天在國會信任投票中未能贏得足夠支持，已辭職下台。

法新社報導，蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）爆發連續多天的抗議活動，指控官員貪腐；蒙古國會隨後對總理奧雲額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）發動秘密投票。

在國會投票結果公布後，奧雲額爾登發表談話說：「能夠在疫情、戰爭和關稅等艱困時期，為我的國家和人民服務，我深感榮幸。」

在繼任者於30天內獲任命之前，奧雲額爾登會繼續擔任看守總理。

蒙古是位在亞洲北部內陸的民主國家，數十年來持續在對抗根深蒂固的貪汙腐敗。

蒙古境內有許多人認為，國內煤礦業多年來繁榮發展，富裕精英階層從中累積巨富，卻犧牲了百姓的利益。

當地經常出現動亂與抗議活動；上週，有數以百計年輕人在首都烏蘭巴托舉行示威，要求奧雲額爾登下台。

讓民怨進一步沸騰的，是有人指控總理家人生活奢華，已遠超過公務員所能付擔的範圍。

總理辦公室在上個月給法新社的聲明中，「堅決」否認相關指控，稱這些是「誹謗」。

國會今天的信任投票有約82位議員參與，有44人支持奧雲額爾登，38人不支持。

由於支持人數在126席的國會未達過半的64票門檻，促使奧雲額爾登辭職下台。

蒙古 總理 投票

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