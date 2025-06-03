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菲律賓國會將換屆 副總統彈劾案面臨不確定性

中央社／ 馬尼拉3日專電
菲律賓國會即將換屆，參議院針對菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾審判料將延遲，彈劾案陷入更多不確定性。路透
菲律賓國會即將換屆，參議院針對菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾審判料將延遲，彈劾案陷入更多不確定性。路透

菲律賓國會即將換屆，參議院針對菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾審判料將延遲，彈劾案陷入更多不確定性。

菲律賓於5月12日舉行期中選舉，改選參議院24席中的12席，以及眾議院全部300多席，現屆國會將於下週結束，新屆國會將於7月28日開議。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）今天引述參議院議長艾斯古德羅（Francis Escudero）報導，眾議院檢察團隊將於6月11日向參議院提交針對薩拉的彈劾條款（Articles of Impeachment），參議院在辯論後若通過，將轉換為彈劾庭，由參議員化身法官審理。

艾斯古德羅說，參議員法官將討論彈劾規則及傳喚薩拉，薩拉則需在10天之內答覆，但現屆國會會期將於13日結束，已無法推進後續程序。

他說明，現屆國會會期結束後，眾議院檢察團隊已不再有擔任彈劾庭檢察官的職權，參議院必須等到7月28日新屆國會開議，才可恢復審理薩拉彈劾案。

艾斯古德羅補充，新屆國會開議之後，還將表決是否同意追溯前屆國會對彈劾案的時程及規則安排。

在昨天的國會全席會議上，有參議員認為薩拉彈劾案與國會的會期綁在一起，現屆參議院的審判職權不能被順延到下屆參議院，亦即如果現屆參議院未能在任期內完成審判，意味著彈劾案將失去法律意義。

但也有參議員認為菲律賓憲法並未禁止參議院跨屆審理彈劾案。

就高層官員彈劾案而言，菲律賓尚未發生過跨屆的情況，相關爭議可能會被提交最高法院處理，如此一來彈劾案又將延遲。

菲律賓眾議院2月5日投票通過薩拉彈劾案，同日遞交彈劾狀至參議院，罪名包括違憲、貪污、背叛公共信任、對總統發出刺殺威脅等，但參議院當天未及討論這份彈劾狀。

杜特蒂陣營在5月12日的期中選舉表現優於預期，顯示杜特蒂家族仍具堅實的民意基礎。之前分析人士告訴中央社，參議員料將觀察民意及政治風向，在彈劾案上作出對自己政治前途最有利的決定。

菲律賓前參議院議長戴瑞隆（Franklin Drilon）昨天在接受媒體訪問時表示，薩拉彈劾案現今的進展顯示，在菲律賓，政治考量凌越法治。

戴瑞隆說，從現在的情況看來，沒有人希望彈劾案繼續推進。

薩拉 菲律賓 彈劾案

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