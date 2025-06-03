傳美允許伊朗進行濃縮鈾！川普強硬回應了
以色列時報報導，美國總統川普2日表示，美國在可能達成的核協議中，將不會容許伊朗進行任何鈾濃縮。這番話疑似否認美媒早前披露特使威科夫提案細節。對此，政治新聞網Axios指出，美伊核談判的關鍵將取決於川普是否會堅守零濃縮鈾的紅線，或者在實際談判中展現更多彈性以促成協議。
政治新聞網Axios於2日引述兩名知情消息人士報導，美方提案允許伊朗在其本土進行有限度的低濃度鈾濃縮，為期多久尚未確定，且並未要求伊朗完全拆除其核設施。
Axios曝光威科夫提案後，立即在華府與以色列的對伊強硬派引發警覺，隨後川普本人有所回應。
川普在真實社群發文寫道，前總統拜登早就該阻止伊朗濃縮鈾，「在美伊可能達成的協議中，我們不會允許任何濃縮鈾！」
隨後川普又發文，稱讚美軍正以「美國前所未見的速度」大量儲備武器，並寫道「希望我們永遠不必用上這些武器！」
白宮稍早回應表示，「川普已明確表態，伊朗絕不能取得核武」，但並未否認相關報導。
伊朗方面則表示，若協議禁止其為民用目的進行濃縮，將會拒絕接受。一名伊朗資深外交官2日表示，德黑蘭將拒絕美方的提案，理由是該提案未顧及伊朗利益，且華府在鈾濃縮的立場未見任何軟化。
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