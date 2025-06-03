南韓總統大選今登場 尹錫悅遭罷黜後「國政空白」將落幕
南韓第21屆總統選舉於當地時間3日清晨6時（台灣時間清晨5時）正式展開，在全國設立的14295個投票所同步啟動，為歷經171天的「國政空白」局面畫下句點。
據韓聯社與《南韓中央日報》報導，南韓前總統尹錫悅2024年12月3日宣布實施緊急戒嚴後，於同月14日經國會通過彈劾案，此後分由國務總理韓德洙、副總理兼企劃財政部長崔相穆、教育部長李周浩等人依序代理總統職務。今年4月，憲法法院正式裁定罷黜尹錫悅，總統大選因而提前約1年9個月舉行。
此次選舉共有5名候選人堅持參選至最後一刻，包括共同民主黨的李在明、國民力量黨的金文洙、改革新黨的李俊錫等人。投票於當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）截止。
本次選舉合格選民人數達4439萬1871人，其中已有約35%的1542萬3607人，在5月29日至30日參加缺席投票。投票結束後，票箱將由管理人員與監票人員在警方護送下封存並運往各地計票站。
考慮到票箱運送所需時間，中央選舉管理委員會預計，計票作業將於當地時間晚間8時30分至40分之間陸續展開，初步開票結果最快可望於當晚12時揭曉，全部計票工作預計將於4日清晨6時前完成。
根據《公職選舉法》規定，若因總統職位懸缺而舉行大選，當選人將於確認當選後立即就任。中央選舉管理委員會預計將於計票結束後召開會議確認結果。據《南韓中央日報》報導，第14任總統的任期將自6月4日清晨選委會正式確認當選人起即刻生效。
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