快訊

日本「職棒先生」長嶋茂雄肺炎過世 享壽89歲

6月5日「芒種」6大禁忌…不能剪髮、不能剩飯！3類人沖煞別去這裡

00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

南韓總統大選今登場 尹錫悅遭罷黜後「國政空白」將落幕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾一名女性選民3日在一處投票站投下總統選票。 美聯社
南韓首爾一名女性選民3日在一處投票站投下總統選票。 美聯社

南韓第21屆總統選舉於當地時間3日清晨6時（台灣時間清晨5時）正式展開，在全國設立的14295個投票所同步啟動，為歷經171天的「國政空白」局面畫下句點。

據韓聯社與《南韓中央日報》報導，南韓前總統尹錫悅2024年12月3日宣布實施緊急戒嚴後，於同月14日經國會通過彈劾案，此後分由國務總理韓德洙、副總理兼企劃財政部長崔相穆、教育部長李周浩等人依序代理總統職務。今年4月，憲法法院正式裁定罷黜尹錫悅，總統大選因而提前約1年9個月舉行。

此次選舉共有5名候選人堅持參選至最後一刻，包括共同民主黨的李在明、國民力量黨的金文洙、改革新黨的李俊錫等人。投票於當地時間晚間8時（台灣時間晚間7時）截止。

本次選舉合格選民人數達4439萬1871人，其中已有約35%的1542萬3607人，在5月29日至30日參加缺席投票。投票結束後，票箱將由管理人員與監票人員在警方護送下封存並運往各地計票站。

考慮到票箱運送所需時間，中央選舉管理委員會預計，計票作業將於當地時間晚間8時30分至40分之間陸續展開，初步開票結果最快可望於當晚12時揭曉，全部計票工作預計將於4日清晨6時前完成。

根據《公職選舉法》規定，若因總統職位懸缺而舉行大選，當選人將於確認當選後立即就任。中央選舉管理委員會預計將於計票結束後召開會議確認結果。據《南韓中央日報》報導，第14任總統的任期將自6月4日清晨選委會正式確認當選人起即刻生效。

李在明 投票 尹錫悅 大選 南韓

延伸閱讀

南韓今總統大選 民調一面倒看好李在明

韓國總統補選將登場！選民陷兩難 只能「選最不壞」？

南韓總統大選（下）：李在明挾司法爭議領先，李俊錫「露骨提問」引變數

韓大選後對外關係 專家：難有大改變

相關新聞

南韓總統大選今登場 尹錫悅遭罷黜後「國政空白」將落幕

南韓第21屆總統選舉於當地時間3日清晨6時（台灣時間清晨5時）正式展開，在全國設立的14295個投票所同步啟動，為歷經1...

中菲齟齬 菲防長嗆陸媒「使館特工」

今年香格里拉對話期間，共軍與菲律賓代表團針對南海問題爆發唇槍舌戰，大陸官媒記者還遭菲律賓國防部長鐵歐多洛反嗆是「使館特工...

川普力挺…納夫羅茨基當選波蘭總統 歐洲民粹主義再起

波蘭總統決選結果二日揭曉，保守派民族主義候選人納夫羅茨基以約五成○九得票率翻盤險勝當選。他受到美國總統川普與波蘭民族主義...

美挺以色列遊行遭恐攻擲汽油彈 8人受傷1嫌被逮

美國科羅拉多州圓石市珍珠街購物中心一日驚傳恐怖攻擊。目擊者說，當天在購物中心附近街道有一場關懷滯留加薩地區以色列人質遊行...

「大川粉」納夫羅茨基 欲率波蘭主導歐美關係

波蘭民族主義歷史學者納夫羅茨基當選總統，他曾是旅館保全、業餘拳擊手，特別關注黑幫犯罪世界。他也仰慕美國總統川普，曾說波蘭...

南韓今總統大選 民調一面倒看好李在明

南韓總統大選三日正式投票，預計深夜可初步掌握結果。民調領先的共同民主黨候選人李在明，二日大多在他曾任知事的京畿道催票，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。