美挺以色列遊行遭恐攻擲汽油彈 8人受傷1嫌被逮

美國科羅拉多州圓石市珍珠街購物中心一日驚傳恐怖攻擊。目擊者說，當天在購物中心附近街道有一場關懷滯留加薩地區以色列人質遊行活動，一名男子以汽油彈攻擊遊行群眾，造成八人受傷。

警方說，攻擊事件發生在當地時間一日下午一時廿六分。

現場影片顯示，嫌犯光著上身，手上拿著汽油彈和土製火焰噴射器，對著群眾高喊「解放巴勒斯坦」。事發時有幾名穿著紅色Ｔ恤的民眾正照顧一位躺在地上的人士，可以聽到該男子對著他們大喊「消滅猶太復國主義者」及「他們是殺人犯」。

凶嫌當場被警方逮捕。聯邦調查局局長巴特爾、副局長邦奇諾都說，這起事件是恐怖攻擊。圓石市警察局長雷德芬表示，全案仍在調查中，警方已開始詢問目擊者，但凶嫌犯案動機仍有待釐清。

聯邦調查局說，已確認嫌犯身分為四十五歲男子索里曼（Mohamed Sabry Soliman），但未提供關於他的更多細節。

白宮副幕僚長米勒在社群媒體Ｘ發文表示，這名嫌犯是「簽證逾期非法停留」的外國人。

當局指稱，這起事件導致四男四女共八人受傷，年齡介於五十二至八十八歲之間，已送醫治療。

民主黨籍科州州長波利斯在社群媒體Ｘ發文說，正在密切關注圓石市攻擊事件最新發展，對受傷民眾表示慰問。他表示：「不管任何形式的仇恨行動都無法讓人接受。」