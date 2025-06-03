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「大川粉」納夫羅茨基 欲率波蘭主導歐美關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導

波蘭民族主義歷史學者納夫羅茨基當選總統，他曾是旅館保全、業餘拳擊手，特別關注黑幫犯罪世界。他也仰慕美國總統川普，曾說波蘭應專注於形塑和主導歐洲與川普的關係。

納夫羅茨基獲得右翼政黨法律正義黨支持，該黨曾於二○一五年到二○二三年執政。法律正義黨長期與執政中間派公民聯盟對立，且與即將卸任的總統杜達關係密切。杜達曾公開支持納夫羅茨基。

納夫羅茨基在這次選戰中陷入一連串醜聞。他反對房地產稅，聲稱自己只有一間公寓，後來卻被發現他透過與一名長者的複雜交易，購得第二間公寓。還有一則報導指稱，他曾在旅館擔任保全人員時替客人召妓。納夫羅茨基則說這些指控都不實，揚言控告媒體。

納夫羅茨基出生在波羅的海港口城市格但斯克，年輕時打過拳擊、踢過足球，並取得歷史博士學位和企業管理碩士學位；其妻子是公務員，有三名子女。

納夫羅茨基二○一七年到二○二一年擔任格但斯克二戰博物館館長，後來領導專門調查納粹和共產時期罪行的國家紀念研究所。俄羅斯去年以涉嫌拆除波蘭境內的蘇聯時期紀念碑為由，將他列入通緝名單。

納夫羅茨基呼籲管制與德國的邊界，防堵移民入境，還要求德國支付戰時賠款。他在競選期間也簽署波蘭極右翼領袖門岑提出的八項承諾。

自由歐洲電台二日報導，川普可能偏好與納夫羅茨基合作，而非積極與歐盟加深連結的波蘭總理圖斯克。

波蘭 歐盟 川普 俄羅斯

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